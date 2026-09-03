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سعر الدولار اليوم 3 سبتمبر 2026 في البنوك ومكاتب الصرافة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم 3 سبتمبر 2026 في البنوك ومكاتب الصرافة

سعر الدولار اليوم 3 سبتمبر 2026 في البنوك ومكاتب الصرافة
سعر الدولار اليوم 3 سبتمبر 2026 في البنوك ومكاتب الصرافة
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار في مصر بنهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في البنوك ومكاتب الصرافة، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء، بالتزامن مع تفاوت محدود في أسعار العملة الأمريكية بين البنوك المصرية وفق آخر تحديثات أسعار الصرف.

كم سجل سعر الدولار اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026؟

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ بنهاية التعاملات المسائية في البنوك ومكاتب الصرافة، مع تسجيل أسعار متقاربة للعملة الأمريكية بين عدد من البنوك، بينما اختلفت الأسعار بفروق محدودة من بنك إلى آخر.

وبحسب آخر تحديث لـ سعر الدولار الآن في البنوك، جاءت أسعار العملة الأمريكية على النحو الآتي، مع اختلاف سعر البيع عن سعر الشراء وفقًا لكل بنك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ما سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في البنك المركزي المصري نحو 51.01 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في البنك المركزي ضمن أسعار الصرف المعلنة اليوم، مع استمرار حالة الاستقرار الملحوظ التي شهدتها التعاملات المسائية.

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

ويعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري من الأسعار التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب المواطنين والمهتمين بحركة أسعار العملات في السوق المصرفية المصرية.

ما سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 نحو 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

وجاء سعر الدولار في بنك مصر مطابقًا للسعر المسجل في البنك الأهلي المصري، سواء بالنسبة لسعر البيع أو سعر الشراء.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات أسعار الدولار المعلنة في البنوك خلال نهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

ويعكس السعر المعلن في بنك الإسكندرية مستوى تداول العملة الأمريكية وفق آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم.

ما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

ويأتي ذلك ضمن الأسعار المعلنة للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بنهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 51.00 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في بنك قناة السويس ضمن مستويات الأسعار المسجلة للعملة الأمريكية في البنوك اليوم، مع استمرار الاستقرار الملحوظ في نهاية التعاملات.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد نحو 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

وسجل المصرف المتحد بذلك السعر نفسه المعلن في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالنسبة إلى سعر البيع والشراء.

ما سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

ويأتي السعر المعلن في بنك فيصل ضمن أسعار الدولار التي جرى تسجيلها في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.

ما سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم؟

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 نحو 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ضمن الأسعار المعلنة للعملة الأمريكية في البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم.

سعر الدولار

ما أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

يمكن تلخيص أسعار الدولار الواردة في آخر تحديثات التعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في البنوك على النحو الآتي.

البنك المركزي المصري: 51.01 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

البنك الأهلي المصري: 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

بنك مصر: 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية: 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

بنك الكويت الوطني: 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

بنك قناة السويس: 51.00 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء.

المصرف المتحد: 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

بنك فيصل: 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.

هل استقر سعر الدولار اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026؟

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار الملحوظ بنهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في البنوك ومكاتب الصرافة، مع تسجيل مستويات متقاربة بين عدد من البنوك، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة.

وتظل أسعار الدولار محل اهتمام واسع من المتابعين، خصوصًا مع استمرار البحث عن سعر الدولار الآن وسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، إذ تختلف قيمة العملة الأمريكية من بنك إلى آخر بحسب سعر البيع والشراء المعلن في كل مؤسسة مصرفية.

وتوضح الأسعار الواردة أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد بلغ 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء، بينما سجل البنك المركزي المصري 51.01 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء، وسجل بنك الإسكندرية 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء، بينما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصر

وسجل بنك قناة السويس 51.00 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء، فيما بلغ السعر في بنك فيصل 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.

وبذلك تتضح أسعار الدولار المعلنة في البنوك الواردة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، مع استمرار الاستقرار الملحوظ في نهاية التعاملات المسائية، وفق آخر تحديثات الأسعار المذكورة.

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