الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الجمعة 4 سبتمبر 2026، أجواءً حارة ورطبة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما تكون شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

ويأتي الطقس غدًا معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.



وتتزامن هذه الأجواء مع عدد من الظواهر الجوية، من بينها الشبورة المائية على الطرق، ونشاط الرياح، وفرص ظهور السحب المنخفضة، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى تفاوت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة من منطقة إلى أخرى، حيث تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 4 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة. شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة. الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، في الوقت الذي تشهد فيه القاهرة الكبرى وشمال البلاد طقسًا حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار.



شبورة مائية على الطرق صباحًا

ومن أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدًا ظهور الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة المائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق السريعة والمناطق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتعد الشبورة من الظواهر الجوية المتكررة خلال فترات الصباح، وقد تختلف كثافتها من منطقة إلى أخرى بحسب الظروف الجوية وطبيعة الطرق.

سحب منخفضة وفرص رذاذ خفيف

وتتضمن توقعات الطقس غدًا فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يشكل تأثيرًا كبيرًا على الأنشطة اليومية، وفقًا للتوقعات الجوية.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% تقريبًا، وذلك على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وعلى فترات متقطعة.

نشاط الرياح يخفف الإحساس بالحرارة مساءً

وتشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح على فترات، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وتعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء على بعض المناطق المكشوفة.



ويعد نشاط الرياح من العوامل التي قد تساعد على تحسن الإحساس بالأجواء خلال فترات المساء، رغم استمرار تأثير الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق المتأثرة.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى مترين

وتشهد بعض المناطق الساحلية نشاطًا للرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح بهذه المناطق إلى اضطراب نسبي في حركة البحر وارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2 متر.

وتأتي هذه الحالة البحرية بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة، مع ضرورة الانتباه إلى طبيعة حالة البحر عند التخطيط للأنشطة البحرية أو التواجد على الشواطئ المتأثرة بنشاط الرياح.



الطقس ليلًا يميل للحرارة والرطوبة

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة في الإحساس بدرجات الحرارة.

وتختلف درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة فعليًا نتيجة تأثير الرطوبة، وهو ما يفسر شعور المواطنين بدرجات حرارة أعلى من الأرقام المعلنة، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

وتشير توقعات الطقس إلى استمرار الأجواء الصيفية خلال الفترة الحالية، مع تفاوت درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى، وسط نشاط للرياح في بعض المناطق وفرص محدودة للرذاذ والأمطار الخفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.