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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطقس اليوم.. أجواء حارة رطبة و37 درجة محسوسة بالقاهرة.. الأرصاد توضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم الخميس أجواء صيفية مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد منخفض الهند الموسمي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة والشعور بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

طقس حار نهارًا وشديد الحرارة جنوبًا

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تشهد درجات حرارة أقل مقارنة بالقاهرة والمناطق الداخلية، لكنها تتميز بارتفاع نسب الرطوبة، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية وجنوب البلاد.

وتصل درجات الحرارة العظمى في محافظتي الأقصر وأسوان إلى نحو 40 درجة مئوية، مع ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة بنحو درجة مئوية إضافية.

وأشارت إلى أن الطقس يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

ارتفاع نسب الرطوبة ليلًا

وأشارت غانم إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث تتجاوز 80 و85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تتخطى 90 و95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت أن ارتفاع الرطوبة هو العامل الرئيسي وراء زيادة الإحساس بحرارة الطقس، رغم أن درجات الحرارة المسجلة تظل في حدود معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

نشاط الرياح وتحسن نسبي مساءً

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ويظهر تأثيرها بصورة أكبر خلال فترات المساء وساعات الليل.

وتساعد حركة الرياح على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة وتحسين الأجواء نسبيًا، خاصة خلال ساعات الليل.

فرص ضعيفة للأمطار وشبورة مائية صباحًا

وتوقعت غانم وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلا أنه غير متعمق بصورة كبيرة، وقد يساعد على ظهور بعض السحب المنخفضة خلال فترات الصباح الباكر أو على بعض المناطق الساحلية على مدار اليوم.

كما حذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة في بعض المناطق وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، قبل أن تتلاشى تدريجيًا خلال ساعة أو ساعتين مع تحسن مستوى الرؤية.

استقرار الطقس حتى الاثنين

وأكدت أن حالة الطقس ستظل مستقرة حتى يوم الاثنين المقبل، مع استمرار درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى عند مستويات تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن البلاد قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 36 درجة مئوية، مؤكدة أن هذا الارتفاع لا يصل إلى حد موجة حارة.

ونصحت غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، خاصة مع التغيرات السريعة التي تشهدها الأجواء خلال الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف.

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