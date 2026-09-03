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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دليلكِ الذكي.. حيل بسيطة لحماية الهاتف المحمول من حرارة الصيف

حماية الموبايل من الحرارة
حماية الموبايل من الحرارة
لمياء الياسين

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر سخونة الهواتف الذكية وتلف بطارياتها. إليكِ خطوات عملية ومباشرة لحماية جهازكِ من الارتفاع المفرط في الحرارة

تجنب الشاشات الشمسية المباشرة

 لا تترك هاتفك في السيارة أو أي مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
عند وضع هاتفك في الخارج، فحاول وضعه في الظل أو استخدم غطاءً واقيًا من الشمس.

أغلقي تطبيقات الخلفية:

تستهلك التطبيقات المفتوحة طاقة البطارية وتولد حرارة.
 أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها لتقليل استهلاك الطاقة ومنع ارتفاع حرارة الهاتف.


خفض سطوع الشاشة

 تستهلك شاشة الهاتف طاقة كبيرة، خاصةً عند سطوعها العالي.
 خفض سطوع الشاشة إلى مستوى مناسب لتقليل استهلاك الطاقة ومنع ارتفاع حرارة الهاتف

استخدم وضع توفير الطاقة

معظم الهواتف الذكية تحتوي على وضع توفير الطاقة الذي يقلل من استهلاك الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل بعض الميزات.

 قم بتشغيل وضع توفير الطاقة عندما تكون بطارية الهاتف منخفضة أو عندما تريد الحفاظ على طاقة البطارية.

انزعي غطاء الحماية (الجراب)

قد تسبب أغطية الهاتف، خاصةً المصنوعة من مواد سميكة، ارتفاع حرارة الهاتف.

 أزل غطاء الهاتف في الأماكن الحارة أو عند استخدام الهاتف بكثافة.
 لا تلعب الألعاب أو تشاهد الفيديوهات لفترات طويلة:
 تتطلب الألعاب وتطبيقات الفيديو طاقة كبيرة وتولد حرارة.
 اخذ فترات راحة قصيرة عند استخدام هذه التطبيقات لتجنب ارتفاع حرارة الهاتف.

 استخدم بطارية خارجية

إذا كنت مضطرًا لاستخدام هاتفك في الخارج لفترة طويلة، فاستخدم بطارية خارجية لتجنب نفاد بطارية الهاتف وارتفاع حرارتها.

غطاءً واقيًا من الشمس طاقة البطارية درجات الحرارة استهلاك الطاقة بطارية الهاتف ارتفاع حرارة الهاتف تطبيقات الفيديو الهواتف الذكية

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