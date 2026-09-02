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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة في عالم السيلفي.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

المواصفات الرئيسية لهاتف Honor Magic 9
المواصفات الرئيسية لهاتف Honor Magic 9
لمياء الياسين

يبدو أن شركة Honor تُحضّر لتحديثٍ مثيرٍ للاهتمام لسلسلة Magic مع هاتف Magic 9 القادم. من المتوقع أن يجمع الطراز القياسي بين شاشةٍ صغيرةٍ نسبيًا ومواصفاتٍ تُضاهي عادةً الهواتف الرائدة الأكبر حجمًا. وقد ظهرت الآن تفاصيل جديدة تكشف المزيد عمّا قد تُخطّط له Honor.

 المواصفات الرئيسية لهاتف Honor Magic 9

بحسب موقع Digital Chat Station، قد يأتي هاتف Honor Magic 9 بنسخة قياسية مزودة بشاشة OLED مسطحة قياس 6.36 بوصة وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير. ويُقال إن البطارية تعتمد على تقنية Qinghai Lake من الجيل الثالث من Honor المصنوعة من السيليكون والكربون، مما قد يجعلها الأكبر في فئتها.
يُعدّ هذا المزيج لافتًا للنظر، إذ عادةً ما تُضحّي الهواتف الرائدة صغيرة الحجم بسعة البطارية نظرًا لصغر حجمها الداخلي. لذا، فإنّ وجود بطارية بسعة 8000 مللي أمبير في هاتف بشاشة 6.36 بوصة سيمنح هاتف Magic 9 ميزةً كبيرةً في عمر البطارية، إذا ما تحققت المواصفات المعلنة.


تزعم شركة DCS أن نظام الكاميرا الخلفية للهاتف سيتضمن كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل. ستستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعرًا بحجم 1/1.4 بوصة. أما الكاميرا الأخرى بدقة 200 ميجابكسل فهي كاميرا تقريب بصري (بيريسكوب)، والتي سبق أن قيل إنها مزودة بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل. وكما ورد سابقًا، سيشمل نظام الكاميرا أيضًا عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.
 

هاتف Honor Magic 9

وحدة كاميرا Honor Magic 9
 

تشمل الميزات الأخرى الشحن اللاسلكي ومستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية. من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار القياسي مزودًا بشريحة Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس من العام الماضي، بينما قد تأتي طرازات Pro التي ستُطرح معه مزودة بشريحة Snapdragon 8 Elite الجديدة كليًا من الجيل السادس. وللعلم، فقد تم تأكيد إطلاق سلسلة Magic 9 في 28 سبتمبر .

سلسلة Magic هاتف Honor Magic 9 الهواتف الرائدة عمر البطارية كاميرا تقريب بصري مستشعر بصمة الإصبع الشحن اللاسلكي

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