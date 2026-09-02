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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتزامن مع زيارة رئيس الصين.. جامعة بني سويف تستعرض آفاق التعاون الفضائي وتوطين التكنولوجيا

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أجرى التليفزيون الصيني مقابلة موسعة مع الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تزامناً مع الزيارة التاريخية لـ رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج" إلى مصر، واحتفالاً بمرور 70 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، حيث سلط اللقاء الضوء على المحطات المحورية للتعاون الفضائي والعلمي بين البلدين.

وأكد الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات المتقدمة في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أن هذا التعاون البناء يأتي في إطار برنامج الجامعة المستمر لارسال الطلاب المتميزين للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه عبر خمس منح دراسية كاملة مقدمة من الجانب الصيني في مجالات هندسة وتكنولوجيا الفضاء والاتصالات الفضائية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحديات العالمية وتأمين مكانة متميزة لمصر في وظائف وعلوم المستقبل وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة.

كما أوضح الدكتور طارق علي، أن الشراكة المصرية الصينية تمتد لتشمل بناء الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية لتجميع واختبار الأقمار الصناعية داخل المعامل المصرية، إلى جانب المشاركة في المهام الفضائية التاريخية لاستكشاف الفضاء ، والتي توجت بتطوير مصر -بالشراكة مع دولة البحرين- لكاميرا عالية الدقة ومتعددة الأطياف لتصوير سطح القمر، ضمن أحدث المهام الفضائية الصينية التي أُطلقت بالتعاون مع وكالات ومعامل بحثية عالمية سويسرية وإيطالية وغيرها.

من جانبه، صرّح الدكتور أسامة شلبية، بأن الكلية تعتز وتفخر بكونها شريكاً أساسياً ورائداً في دعم ومساندة هذا التعاون العلمي والفضائي المثمر والمستمر، مشيراً إلى أن الكلية تضع كل إمكانياتها الأكاديمية والبحثية للاستفادة القصوى من الخبرات الصينية المتقدمة. كما عبّر عن تطلعه الشديد وشغف إدارة الكلية لعودة المبتعثين الخمسة عقب أداء مهامهم العلمية وحصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه من الصين، ليكونوا بمثابة النواة والركيزة الحقيقية لامتداد هذه الشراكة الاستراتيجية ونقل وتوطين أحدث المعارف والتكنولوجيات داخل معامل الكلية والجامعة، مؤكداً أن هذه الجهود ستضمن استمرارية تواجد مصر بقدم راسخة في ساحة العلوم والتكنولوجيات المتقدمة.

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