هل يصل سعر كيلو الطماطم لـ 40 أو 50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين وشعبة الخضار يوضحون

تترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن أسعار الطماطم، في ظل حالة من الجدل حول مستقبل أسعار المحصول، خاصة مع اقتراب انتهاء الموسم الصيفي وبداية عروات زراعية جديدة.

وبينما تشير بعض التوقعات الزراعية إلى احتمالية ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع الإنتاجية واضطراب مواعيد العروات الزراعية وتأثر المحصول بارتفاع درجات الحرارة؛ تؤكد شعبة الخضار والفاكهة أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، ولا توجد أزمة في المعروض من الطماطم.

وتدور التساؤلات حاليًا حول مدى إمكانية وصول سعر كيلو الطماطم إلى مستويات تتراوح بين 40 و50 جنيهًا من عدمه، خاصة مع الحديث عن احتمالية انخفاض المعروض في بعض الفترات، وهو ما يفتح الباب أمام تحركات سعرية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

توقعات بارتفاع أسعار الطماطم مع بداية أكتوبر

توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مرجحًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هذه التوقعات تستند بشكل أساسي إلى احتمالية تراجع حجم المعروض في الأسواق، نتيجة انخفاض إنتاجية المحصول، إلى جانب وجود فجوة زمنية بين انتهاء بعض العروات الزراعية وبداية عروات أخرى.

وأشار إلى أن أي انخفاض في الكميات المطروحة بالأسواق، بالتزامن مع استمرار معدلات الطلب والاستهلاك، يمكن أن يؤدي إلى تحرك الأسعار نحو الارتفاع، خاصة أن الطماطم تعد من السلع الأساسية التي تشهد طلبًا مستمرًا من جانب المواطنين.

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على إنتاجية المحصول

وأوضح الخبير الزراعي أن موجات الحرارة الشديدة وغير المعتادة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير واضح على محصول الطماطم، خاصة خلال مراحل التزهير وعقد الثمار.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ضعف معدلات التزهير وتراجع قدرة النباتات على عقد الثمار، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة ببعض الأمراض الزراعية، وهو ما ينعكس في النهاية على حجم الإنتاج والكميات المتاحة للتداول داخل الأسواق.

وأضاف أن الظروف المناخية أصبحت عاملًا مؤثرًا بشكل متزايد في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يجعل حركة الأسعار مرتبطة ليس فقط بتكاليف الإنتاج، وإنما أيضًا بالظروف الجوية التي تمر بها المحاصيل خلال مراحل الزراعة والنمو والحصاد.

التغيرات المناخية تربك مواعيد العروات الزراعية

وأكد أبوصدام أن التغيرات المناخية أصبحت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على انخفاض إنتاجية الفدان، وإنما يمتد إلى مواعيد الزراعة والحصاد، وبالتالي حجم المعروض من المحاصيل في الأسواق.

وأوضح أن تغير الظروف المناخية قد يؤدي إلى سرعة انتهاء بعض عروات الطماطم، في الوقت الذي تتأخر فيه بداية عروات أخرى، وهو ما يمكن أن يتسبب في حدوث فجوة مؤقتة بين المواسم.

وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة بالنسبة للطماطم، نظرًا لاعتماد السوق على تتابع العروات الزراعية لتوفير المحصول بصورة مستمرة على مدار العام.

فجوة العروات قد تكون سببًا في تحرك الأسعار

تعد الطماطم من المحاصيل التي تحتاج إلى استمرار عمليات الزراعة والإنتاج؛ لضمان تدفقها إلى الأسواق دون انقطاع، ولذلك فإن حدوث أي خلل في توقيتات الزراعة أو الحصاد؛ قد ينعكس بصورة سريعة على حجم المعروض والأسعار.

وأوضح الخبير الزراعي أن انخفاض الإنتاج في بعض الفترات، بالتزامن مع استمرار الطلب المرتفع على الطماطم، قد يؤدي إلى ارتفاعات سعرية، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع انخفاض واضح في الكميات المطروحة بالأسواق، ومن هنا، فإن الفترة الانتقالية بين العروات الزراعية تعد من أهم الفترات التي يراقب خلالها التجار والمستهلكون حركة الأسعار، خاصة إذا تراجع المعروض بشكل مؤقت.

شعبة الخضار والفاكهة تحسم حقيقة وصول الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا

وفي المقابل، نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، صحة ما يتم تداوله بشأن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا خلال الوقت الحالي.

وأكد النجيب أن أسعار الطماطم تشهد استقرارًا في الأسواق، بالتزامن مع استمرار العروة الصيفية وزيادة المعروض، مشيرًا إلى أن السوق لا تعاني حاليًا من أزمة في كميات الطماطم المتاحة للمستهلكين.

وقال إن أسعار الطماطم مستقرة منذ أكثر من شهرين، لافتًا إلى أن حالة الاستقرار لا تقتصر على الطماطم فقط، وإنما تشمل عددًا من المنتجات الزراعية الأخرى.

متى يمكن أن تتحرك أسعار الطماطم؟

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة أن تحركات أسعار الطماطم عادة ما تظهر بالتزامن مع انتهاء موسم زراعي وبداية موسم جديد، وهو ما قد يؤدي إلى وجود فجوة مؤقتة بين العروات.

وأكد أن هذا الأمر يعد من الظواهر الطبيعية التي تتكرر مع العديد من المحاصيل الزراعية، ولا يعني بالضرورة وجود أزمة في الإنتاج أو نقص حاد في الأسواق.

وأشار إلى أن موسم الطماطم الصيفي لا يزال مستمرًا حتى شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يدعم استمرار توافر المحصول خلال الفترة الحالية، بينما ستتحدد حركة الأسعار لاحقًا وفقًا لحجم الإنتاج والمعروض ومعدلات الطلب.

هل تصل الطماطم إلى 50 جنيهًا للكيلو؟

وشدد النجيب على أن الحديث عن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا غير صحيح في الوقت الحالي، مؤكدًا أن السوق تشهد توافرًا في المعروض من بعض الأصناف.

ودعا المواطنين إلى عدم القلق من التوقعات التي تتحدث عن ارتفاعات كبيرة في الأسعار، موضحًا أن أسعار الخضروات تخضع بصورة أساسية لآليات العرض والطلب.

وأضاف أن السعر النهائي للمحصول يتأثر بحجم الكميات الموجودة في الأسواق، وكذلك بحركة الشراء والاستهلاك، وبالتالي فإن أي توقعات بشأن الأسعار المستقبلية تظل مرتبطة بالظروف الفعلية التي ستشهدها الأسواق خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات مرتبطة بالعرض والطلب

وأشار نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة إلى أن آليات العرض والطلب تظل العامل الأساسي في تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، ففي حالة زيادة الإنتاج وارتفاع حجم المعروض، تميل الأسعار إلى الاستقرار أو الانخفاض، بينما يمكن أن ترتفع الأسعار في حال تراجع الكميات المطروحة مع استمرار الطلب.

وقال إنه من المتوقع أن تكون الفترة التالية لانتهاء الموسم الصيفي محل متابعة من جانب الأسواق، خاصة مع انتقال الإنتاج من عروة إلى أخرى، حيث يمكن أن تتغير الأسعار وفقًا لحجم المعروض الفعلي في ذلك الوقت.

المزارعون يواجهون تحديات متعددة

يواجه مزارعو الطماطم وعدد من المحاصيل الأخرى، تحديات متزايدة، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب الظروف الجوية والتغيرات المناخية.

وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة والظروف المناخية غير المستقرة على العمليات الزراعية المختلفة، بداية من الزراعة وحتى التزهير وعقد الثمار والحصاد، وهو ما قد ينعكس على الإنتاجية وتكاليف الزراعة.

كما تمثل التغيرات في مواعيد العروات تحديًا إضافيًا أمام المزارعين، نظرًا للحاجة إلى تحقيق توازن بين توقيتات الزراعة والظروف المناخية وحجم الطلب المتوقع في الأسواق.

ماذا يحدث بعد انتهاء الموسم الصيفي؟

أكد حاتم النجيب أن الأسواق لا تعاني في الوقت الحالي من أزمة في إنتاج الطماطم، مشيرًا إلى أن الوضع قد يشهد تغيرًا مع انتهاء الموسم الصيفي وبداية العروات التالية.

وأوضح أن تحديد اتجاه الأسعار خلال تلك الفترة سيكون مرتبطًا بصورة مباشرة بحجم المعروض مقارنة بمعدلات الطلب، فضلًا عن الإنتاج الفعلي للعروات الجديدة، وبالتالي، فإن الحديث عن وصول الطماطم إلى مستويات مرتفعة للغاية؛ يظل مرتبطًا بالتطورات التي ستشهدها الأسواق خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن اعتباره أمرًا مؤكدًا في الوقت الحالي.