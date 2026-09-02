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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خاص| نقابة صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ "الصيدلي الدليفري" ومينا يختار الرعاية الصحية

نقابة صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ "الصيدلي الدليفري"
نقابة صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ "الصيدلي الدليفري"
اسماعيل الشيخ

في استجابة سريعة لقصة الصيدلي مينا جرجس، الشهير إعلامياً بـ "الصيدلي الدليفري" والتي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، أعلنت نقابة صيادلة القاهرة توفير عدد من الفرص الوظيفية المناسبة له.

وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تنفيذاً لوعده بدعم الدكتور مينا، تم التواصل مع عدد من الشركات لتوفير فرص عمل تليق بمؤهلاته كحاصل على ماجستير في الصيدلة الإكلينيكية.

وأوضح الشيخ أنه تم توفير 6 فرص عمل، بواقع "5 فرص في كبرى شركات الأدوية" كمندوب دعاية ومدير طبي، بالإضافة إلى فرصة في "إحدى شركات الرعاية الصحية المتخصصة"

وأضاف نقيب الصيادلة أنه تم عرض كافة الفرص على الدكتور مينا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة، مشيراً إلى أن مينا فضل التريث ودراسة العروض.

ومن جانبه، قرر الدكتور مينا جرجس "الاعتذار عن عروض شركات الأدوية"واختار العمل في "شركة الرعاية الصحية".مبرراً اختياره بأن طبيعة العمل بها تتيح له مرونة أكبر في تنظيم الوقت.

وأكد مينا أنه اختار هذا المسار بهدف توفير الوقت الكافي للاستمرار في العمل بفرصة أخرى بجانبها، بما يساعده على تحسين دخله وتوفير متطلبات أسرته، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ممارسة مهنته الأساسية كصيدلي.

واختتم نقيب صيادلة القاهرة تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة تدعم أي صيدلي يسعى للعمل الشريف، وأن باب النقابة مفتوح دائماً لدعم أعضائها

الصيدلي مينا جرجس الصيدلي الدليفري الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة تصريحات خاصة لـ صدى البلد

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