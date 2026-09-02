بوب كاست يعيد الذاكرة الموسيقية لـ2003| من التسعينيات إلى الألفينات.. منافسة قوية بين الهضبة وحماقي وتفوق نسائي لشيرين ونانسي عجرم

في الجزء الثاني من برنامج «بوب كاست» وحلقة مميزة تهدف الي استعادة المشهد الغنائي العربي في عام ٢٠٠٣، بمشاركة مقدّمي البرنامج محمد عبدالمحسن ومحمد جمال، وانضم إليهما مهندس الصوت والموزع الموسيقي أحمد نادر، في رحلة موسعة تتناول أبرز ألبومات العام، والتحولات الموسيقية والإنتاجية والبصرية التي ميّزت واحدة من أكثر مراحل الأغنية العربية تنوعًا وحيوية.

قال أحمد نادر ضيف برنامج بوب كاست: انني احترم الفنان الذي يقوم بالتجربة ولديه الجرأة والابتكار ومنها البوم علم قلبي لعمرو دياب وايضاً البوم أصالة والذي قدمت فيه أشكال موسيقية جديدة ، وان الفنان الذي لا يجتهد ويقدم الجديد لن يستمر او يبقي علي الساحةً.

وأضاف أن أجمل ١٠ البومات في ٢٠٠٣ جاءت متنوعة.

وعلي النحو التالي :- في المركز العاشر البوم وائل كافوري "يا هوي روح وقله عمري كتير اشتقتله " مشيدين بهادي شرارة وما يقدمه من ابداع موسيقي واهم ما يمزه يجعل المطرب بطل العمل والأغنية، واغنية عمري كله ، وفي المركز التاسع البوم "يوم ليك " للمطربة الراحلة ذكري وقال نادر ذكري صوت خارق ومطربة مرعبة ولم يأتي مثلها ، واغنية بهواك انا واغنية بحلم بلقاءك وتعاون رائع مع صلاح الشرنوبي ، بينما جاء المركز الثامن للمطربة لطيفة وألبوم " ما تروحش بعيد " وإشادة كبيرة في الشكل الموسيقي الذي قدمته ولطيفة فنانة كبيرة وان نجاحها في التسعينيات وشهرتها بمصر، ولطيفة نجحت في الوصول الي العالمية بعد النجم عمرو دياب ، وهذا الألبوم مختلف والتصوير والفيديو كليب كان رائع والجمهور المصري يحب لطيفة وتضمن الألبوم عدد من الاغاني المتميزة .

، وفي المركز السابع المطرب لؤي بألبوم " أنا كده " وهو البوم رائع وتضمن عدد من الأغاني الرائعةً وصوت موهوب ومميز وشكل موسيقي جديد ، وأغانيه كانت مميزة وجميع الألبوم ناجح ومنها اغنية "اه يا عين يا ليل " ولم يقدم لؤي بعد ذلك البومات بهذا النجاح وتعاون رائع بين الملحن خالد عز والمطرب لؤي ، وكان متوقع ان يكون لؤي في المستقبل من اقوي المطربين وأنجحهم ولكنه افتقد الاستمرارية.

المركز السادس المطرب محمد حماقي وألبوم " خلينا نعيش " وإشادة كبيرة بالموهبة الصاعدة محمد حماقي وكان مشروع الموزع الموسيقي طارق مدكور وقدما معا أشكال موسيقية جديدة ، وحماقي وطارق مدكور وتعاون وكيميا غير طبيعية ، وتولى التوزيع الموسيقي بالكامل المهندس والفنان طارق مدكور ، وكان مشروع موسيقي بين طارق مدكور وحماقي ، وطوال البومات حماقي تشعر انه له شخصية موسيقية مختلفة وفي المركز الخامس البوم "اد الحروف " للمطربة أصالة وإشادة كبيرة بصوت أصالة وانه صوت خارق وتقدم كافة الأشكال الموسيقية وتعاون جديد مع عدد من الملحنين ، وتضمن الألبوم عدد من الاغاني وتعاون مع صلاح الشرنوبي ومنها " ضميرك صحي واغنية "مشيت سنين " واغنية "تصور " وايضا تضمن الألبوم تعاون مع عمرو مصطفي وحميد الشاعري ولاول مرة تتعاون مع حميد الشاعري ، وألبوم كان به قدر كبير من التنوع وفي المركز الرابع الهضبة عمرو دياب بألبوم " علم قلبي " وقال الموزع الموسيقي نادر ان هذا الألبوم هو السبب انني اصبحت موسيقيا وهو مختلف تمام عن كل ما قدمه عمرو دياب ونزل في الشتاء ولوك جديد لعمرو دياب واختيارات جديدة جدا ، وتجربة مختلفة والصوت يناسب الصورة وعلي الرغم من ان بداية الألبوم لم يحقق النجاح الكبير حيث ان الإشكال الموسيقية به كانت جديدة ومبتكرة ولكن بعد ذلك حقق نجاح كبير ، وعمرو دياب شاطر يعرف كيف يختار ولكن في البوم علم قلبي كان وجبة دسمة علي اذن المستمع العاشق لعمرو ولكن كل الدارسين موسيقيا عشقوا هذا الألبوم ، وعمرو دائما يقول أنا عايز انجح ويقدم تفاصيل جديدة موسيقيا وتصوير وأداء وتضمن عدد من الاغاني منها "قالي الوداع ، وتقدر تتكلم ، وعلمني هواك ، وخليني جنبك ، والألبوم اصبح الان كلاسك وهو البوم فارق في حياة عمرو دياب وفي المركز الثالث وحتي الاول حققت ثالثة البومات نفس المستوي الاول وفي البداية شيرين بألبوم جرح تاني والذي حقق نجاح مدوي وكسر الدنيا ومطربة رهيبة جدا واغنية جرح تاني للراحل رياضي الهمشري وشكل موسيقي ومقام جديد وتم تصويرها بشكل مبدع وكان هناك احساس رائع وشيرين بنت الحارة المصرية وتضمن الألبوم اغاني " أنا في الغرام وتوحشني ، ما تجرحنيش ، صبري قليل ، بص بقه ، " ويُعد الألبوم أحد أيقونات الموسيقى العربية في القرن الواحد والعشرين.

وقدمت نانسي عجرم ألبوم يا سلام ، ونانسي وقتها لم تكن مشهور ة جدا وبدايتها مع اغنية "اخاصمك اه " ، وكانت من خلال قنوات ميلودي ، وشكل جديد ومطربة جميلة وتقدم أشكال استعراضية وموسيقية جديدة وتعاون مع طارق مدكور وأغنية ايضا " يا سلام "وحققت نجاح كبير ، وهي مطربة متميزة ولكنها هيا البنوتة الامورة ولديها تجارب مختلفة وجديدة ولديها القدرة علي الاستعراض بجانب الغناء ، واصبح هذا الألبوم بداية لتكوين شخصية نانسي والصوت الصورة وانها متميزة وتجيد اللهجة المصرية واخر البوم في التوب 3 مكرر للمطربة انعام " عمري معاك " وهو امتداد لألبوم "ليه سابتها "، وانغام شخصية موسيقية مختلفة وتعاون مع فهد وهاني فرحات واشكال موسيقية جديدة ، وهذا الألبوم وصل لعدد كبير من الناس وكان مرحلة رائعة حيث انتقلت من المستمع النخبوي الي المستمع العادي والأكثر انتشاراً ، وانغام قوتها في التفاصيل واصبحت تخاطب قاعدة اكبر ، وبدايتها القوية "بسيدي وصالك " ، وكان الملحن فهد معاها في اغاني كثيرة ، ونجح الألبوم بقوةً وكان مشروع موسيقي جديد ورائع ومنها اغنية "علي فكرة" ، وهي لديها الجراءة في الشكل و المضمون.

وعلي جانب آخر شهد عام ٢٠٠٣ عدد من الألبومات والاغاني الناجحة ايضا ومنها سلف ودين لجورج وسوف ، وعاصي الحلاني فرصة عمر ، فضل شاكر سيدي روحي وهو من المواهب التي لم تتكرر ويقدم الاغاني بشكل بسيط ورايق ، وألبوم مممد محب قادر وتعملها وحقق نجاح كبير ويستحق هذا الألبوم ان يكون متواجد في التوب ٢٠ ، وتضمن اغاني جديدة ومبتكرة وتعاون مع خالد عز ، وألبوم رابح صقر وهو مطرب كبير واغنية مذهلة كانت نقلة موسيقية وبها قدر من التفاصيل وهؤلاء من افضل اغاني والبومات وتوب ٢٠.

وأطلق «بوب كاست» حلقتين جديدتين تستعيدان المشهد الغنائي العربي في عام ٢٠٠٣، بمشاركة مقدّمي البرنامج محمد عبدالمحسن ومحمد جمال، وانضم إليهما مهندس الصوت والموزع الموسيقي أحمد نادر، في رحلة موسعة تتناول أبرز ألبومات العام، والتحولات الموسيقية والإنتاجية والبصرية التي ميّزت واحدة من أكثر مراحل الأغنية العربية تنوعًا وحيوية.

ويأتي اختيار عام ٢٠٠٣ ضمن اهتمام «بوب كاست» بالعودة إلى المحطات التي شكّلت الذاكرة الموسيقية المشتركة، ولا سيما خلال حقبتي التسعينات والألفينات، من خلال قراءة الأعمال في سياقها الفني والإنتاجي والإعلامي، وإعادة تقييم حضورها وتأثيرها بعد مرور أكثر من عقدين على صدورها.