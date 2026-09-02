قبل عرضه على المنصات.. تفاصيل الفيلم السعودي المهايطية

تطرح منصة نتفليكس ، يوم 1 أكتوبر القادم، الفيلم الكوميدي الجديد "المهايطية".

الفيلم السعودي تدور احداثه حول عائلة الذهبي التي ظلّ اسمها لعقو عنوانًا للثراء والوجاهة في الرياض، أو هكذا تحرص العائلة على أن يراها الجميع . ففي بيتهم، للفت الأنظار أصوله، والتواضع وجهة نظر، والهياط أسلوب حياة.

يتصدّر المشهد سلطان الذهبي (راشد الشمراني)، كبير العائلة ورئيس شركتها، رجل اعتاد أن يسمع "أبشر" قبل أن يُكمل جملته. أما كلمة "لا"، فإن مرت على مسامعه يومًا، فعلى الأرجح لم تكن موجّهة إليه. وإلى جانبه زوجته العنود (غادة الملا)، سيدة المجتمع التي ترى أن دفتر شيكاتها كفيل بإنهاء أي نقاش.

أما الأبناء، فلكل منهم طريقته في الحفاظ على بريق اسم العائلة. ريم (آيدا القصي)، العقل المدبر، التي تخطط وتنفذ وما على البقية إلا مسايرتها.و بندر (زياد العمري) نجم عالمي، والموضوع محسوم، على الأقل بالنسبة إليه.ثم هناك لولو (أضواء بدر)، آخر العنقود، تعتبر الموضة قضية مصيرية، أما الانتظار فليس واردًا في قاموسها.

وبين إطلالات تعكس البذخ في أدق تفاصيلها، وقرارات تثير أكثر من علامة استفهام، تتوالى المواقف الطريفة بين الشخصيات التي يجمعها اسم واحد، وإصرار لا يتزعزع على أن تبدو الأمور تحت السيطرة، وأن يظل الهياط من عيار ٢٤.