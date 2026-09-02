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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في متابعتها لحادث انقلاب أتوبيس على طريق “دهب – نويبع”، قبل منطقة الصعدة باتجاه مدينة نويبع  في محافظة جنوب سيناء، أن عدد المصابين بلغ 28 مصاباً، بينما وصل عدد المتوفين إلى 22 حالة.

 وأوضحت الوزارة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت إشراف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، حيث تم استقبال 13 مصاباً في مستشفى شرم الشيخ الدولي و9 حالات في مستشفى سانت كاترين و6 حالات في مستشفى الفيروز.

رفع حالة الاستعداد في جميع المستشفيات

 كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وجه برفع حالة الاستعداد في جميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتوفير الأطقم الطبية من مختلف التخصصات والأدوية والمستلزمات وفصائل الدم اللازمة. 

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وزارة الصحة والسكان حادث أتوبيس جنوب سيناء دهب نويبع منطقة الصعدة مستشفى الفيروز

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