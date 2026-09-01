تدريب أبناء جنوب سيناء داخل مستشفيات المحافظة.. خطوة جديدة لتأهيل كوادر التمريض

بحث اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مع الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، سبل دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين، إلى جانب توفير فرص تدريب وتأهيل لأبناء المحافظة في القطاع الصحي.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتعاون المستمر مع المحافظة، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتناول اللقاء موافقة الهيئة العامة للرعاية الصحية على إتاحة فرص التدريب العملي لطلاب الامتياز بكلية التمريض بجامعة السويس من أبناء جنوب سيناء، داخل مستشفيات الهيئة بالمحافظة، بما يتيح لهم الحصول على تدريب ميداني متخصص، والاستفادة من الخبرات الطبية والتمريضية المتوافرة داخل المنشآت الصحية.

وتوفر هذه الخطوة بيئة تدريبية عملية للطلاب، تُمكّنهم من تنمية مهاراتهم والتعامل مع مختلف الحالات، والتعرف على نظم وآليات العمل داخل الأقسام والتخصصات الطبية والتمريضية، إلى جانب التدريب على أساليب تقديم الرعاية الصحية وفقًا للمعايير المهنية، بما يعزز قدراتهم ويؤهلهم بصورة أفضل لسوق العمل عقب التخرج.

كما يسهم تنفيذ التدريب داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم، من خلال إتاحة التدريب داخل المحافظة، وتجنب مشقة الانتقال والإقامة خارجها طوال فترة الامتياز، فضلًا عن توفير بيئة تدريبية متخصصة بالقرب من محل إقامتهم وأسرهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام محافظة جنوب سيناء بالاستثمار في أبنائها، وتنمية مهارات الشباب، وتوفير فرص حقيقية للتدريب والتأهيل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما يدعم إعداد كوادر تمريضية مؤهلة من أبناء المحافظة، وقادرة على الإسهام بكفاءة في دعم منظومة الرعاية الصحية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تأهيل أبناء المحافظة وتمكينهم مهنيًا يمثل أحد الأساسية لبناء الإنسان، مشددًا على أهمية التكامل بين المؤسسات التنفيذية والتعليمية والصحية، وتوفير فرص تدريب حقيقية للشباب، بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة داخل المحافظة، ويدعم جهود الدولة في إعداد كوادر شابة مؤهلة في مختلف المجالات.