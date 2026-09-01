وزير الخارجية: سد جوليوس نيريري نموذج مهم للتعاون المصري مع دول حوض النيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الإيجابي بين مصر ودول حوض النيل، ويعكس حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية.

وأوضح أن المشروع يجسد قدرة الشركات المصرية والخبرات الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة، كما يعكس الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.

وأشار عبد العاطي إلى أن مشروع جوليوس نيريري يمثل نقطة تحول في نشاط الشركات المصرية بالخارج، ويؤكد أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر ودول القارة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات التاريخية بين شعوب حوض النيل.



