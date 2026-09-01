وزير خارجية بوركينا فاسو: مصر شريك مهم ونتطلع لتعزيز التعاون مع القاهرة

قال وزير خارجية بوركينا فاسو إن بلاده ترتبط بعلاقات تعاون قوية ومتعددة مع مصر، مؤكدًا أن هناك رغبة مشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بما يخدم مصالح الشعبين.

وأكد أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية، مشددًا على أن الإرهاب لا يمت للإسلام بأي شكل من الأشكال، وأن الدين الإسلامي يدعو إلى الأمن والسلام والتعاون بين الشعوب.

ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.