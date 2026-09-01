جابرييل جيسوس يكشف سرًا من طفولته قبل انتقاله إلى برشلونة: كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة دوري الأبطال

كشف البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال، عن واحدة من الطرائف التي عاشها خلال طفولته، بعدما اعترف بأنه كان يتغيب عن الحصص الدراسية من أجل متابعة مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، في واقعة تعكس حجم تعلقه بالنادي الكتالوني منذ سنواته الأولى.

ووصل جيسوس، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى مدينة برشلونة يوم الاثنين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الإسباني قادمًا من أرسنال، حيث خضع للفحوصات الطبية قبل إتمام الصفقة والإعلان عنها رسميًا.

«كنت أتغيب عن المدرسة لمشاهدة برشلونة»

وتحدث المهاجم البرازيلي عن ارتباطه القديم ببرشلونة، موضحًا أن النادي كان يحظى بمكانة خاصة لديه عندما كان طفلًا، حتى إنه كان يتخلف عن حضور بعض الحصص الدراسية من أجل متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا.

وقال جابرييل جيسوس: «عندما كنت في المدرسة، كنت أتغيب عن الحصص لمشاهدة دوري أبطال أوروبا، وكنت أشاهد برشلونة كثيرًا».

وتمنح هذه التصريحات انتقال جيسوس المرتقب إلى النادي الكتالوني طابعًا خاصًا، خاصة أن اللاعب بات على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص الفريق الذي كان يتابعه بشغف خلال طفولته.

الفحص الطبي يحسم الخطوة الأخيرة

وقبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، يخضع جيسوس للفحص الطبي في برشلونة، وسط تأكيد من اللاعب أن ركبته أصبحت في أفضل حالة ممكنة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد المهاجم البرازيلي، عقب وصوله إلى برشلونة، أن حالته البدنية جيدة، في خطوة تمهد لإتمام انتقاله من أرسنال إلى بطل الدوري الإسباني.

نيمار.. مصدر الإلهام الأول

ولم يكن برشلونة وحده صاحب التأثير الكبير في تعلق جيسوس بالنادي، إذ كشف المهاجم البرازيلي عن إعجابه الشديد بمواطنه نيمار دا سيلفا، الذي كان أحد أبرز نجوم الفريق الكتالوني خلال الفترة التي كان يتابع فيها جيسوس مباريات برشلونة.

وقال عن نيمار: «على المستوى الشخصي، هو من خير الناس الذين عرفتهم على الإطلاق. ولاعبًا، كان مذهلًا أيضًا، وكان بإمكانه أن يفعل ما يشاء بالكرة مهما كان الخصم».

حلم قديم يقترب من التحقق

ويحمل انتقال غابرييل جيسوس المرتقب إلى برشلونة أهمية خاصة بالنسبة للاعب، بعدما ارتبط النادي بذكريات طفولته وشكل جزءًا من شغفه بكرة القدم منذ سنواته الأولى.

ومع اقترابه من ارتداء القميص الكتالوني وخوض منافسات دوري أبطال أوروبا بقميص الفريق الذي كان يتابعه طفلًا، يجد جيسوس نفسه أمام فرصة لتحويل حلم قديم إلى واقع، وبدء فصل جديد في مسيرته داخل أحد أكبر أندية أوروبا.