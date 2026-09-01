وزير الخارجية: نعمل على تعزيز التعاون مع بوركينا فاسو في مجالات متعددة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع بوركينا فاسو وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في عدد من المجالات المهمة.

وأوضح عبد العاطي أن التعاون يشمل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة ومجال الدواء، مشيرًا إلى وجود مصانع وشركات دوائية لديها طموحات للتوسع في السوق البوركيني.

وأضاف أن مصر تسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، داعيًا رجال الأعمال إلى المشاركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية أن العمل مستمر على تذليل التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دفع العلاقات المصرية البوركينية إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.



