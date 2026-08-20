بدر عبد العاطي: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار دون تمكين الشعب الفلسطيني من دولته

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأشار عبد العاطي إلى أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات التحرك المصري، مؤكدًا أهمية توفير الظروف التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

وشدد وزير الخارجية على أن استمرار الأزمات والصراعات في المنطقة يفرض ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حلول تضمن الأمن والاستقرار، بدلًا من استمرار دوائر العنف والتوتر.