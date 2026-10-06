بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها

أعادت وفاة موظفة شابة داخل معهد متخصص في مكافحة الطاعون بمنطقة إيركوتسك في سيبيريا، المخاوف من احتمال ظهور حالات إصابة بالمرض في المنطقة، خاصة مع تداول تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن فرض إجراءات صحية استثنائية وقيود للحد من انتشار العدوى.

إلا أن السلطات الصحية الروسية سارعت إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدة أن الوضع الوبائي في المنطقة مستقر، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بفرض نظام صحي وبائي معزز أو إجراءات استثنائية بحق السكان.

السلطات الروسية.. لا قيود صحية في إيركوتسك

أكدت وكالة الصحة العامة في منطقة إيركوتسك، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات المتداولة عبر الإنترنت بشأن فرض قيود صحية صارمة في المنطقة غير صحيحة، موضحة في بيان نشرته عبر تطبيق "تليغرام" أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار من هذا النوع.

وشددت الوكالة على أن الوضع الصحي والوبائي في منطقة إيركوتسك، وكذلك في مدينتي إيركوتسك وشيليخوف، "مستقر"، في محاولة لطمأنة السكان واحتواء حالة القلق التي أثارتها التقارير المتداولة خلال الأيام الماضية.



وفاة موظفة تفتح باب التساؤلات

بدأت حالة القلق عقب الإعلان عن وفاة داريا شيبيلوفا، البالغة من العمر 28 عاماً، والتي كانت تعمل في أحد معاهد مكافحة الطاعون في المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية روسية، الجمعة، عن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي، مشيرة إلى فرضية تعرضها للعدوى عقب كسر أنبوب اختبار داخل المختبر الذي تعمل به.

وذكر موقع "بيبول أوف بايكال"، نقلاً عن مصادر لم يسمها وصفها بأنها قريبة من الأجهزة الأمنية في المنطقة، أن الطاعون الرئوي كان أحد الاحتمالات التي أثيرت حول سبب الوفاة.

لكن هذه الرواية لم تؤكدها السلطات الروسية، التي أكدت أن نتائج التحقيقات والفحوص الطبية لم تثبت وجود صلة بين وفاة الموظفة وعملها في المعهد.

التحقيقات تستبعد الطاعون

قال حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، إن لجنة خاصة من الخبراء أجرت تحقيقاً بشأن الواقعة، وخلصت إلى أن سبب وفاة الشابة هو "التهاب رئوي مجهول السبب".

وأضاف أن الهيئة الروسية للرقابة على حماية المستهلك والصحة "روسبوتريبنادزور" أجرت الفحوص اللازمة، ولم تجد في العينات البيولوجية الخاصة بالشابة أي كائنات دقيقة مرتبطة بعملها المهني.

وأشار المحافظ أيضاً إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة بين العاملين في معهد مكافحة الطاعون منذ وفاة الموظفة، موضحاً أن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة، وأن الأجهزة المختصة تتابع التطورات بالتعاون مع الخبراء.

منظمة الصحة العالمية.. الخطر منخفض

وفي ظل انتشار التكهنات، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر المرتبط بالواقعة يُعد "منخفضاً" بالنسبة إلى روسيا، بينما وصفته بأنه "منخفض جداً" بالنسبة إلى أوروبا، وذلك استناداً إلى التقييم الأولي للمخاطر.

ويُعد الطاعون من الأمراض البكتيرية التي يمكن أن تظهر بعدة أشكال، من بينها الطاعون الرئوي، الذي يعتبر الشكل الأكثر قابلية للانتقال بين البشر. ورغم خطورته، فإن العلاج المبكر يمكن أن يقلل بصورة كبيرة من احتمالات الوفاة.

اهتمام أمريكي واستعداد روسي للتعاون

ولم تتوقف أصداء الواقعة عند حدود روسيا، إذ حظيت باهتمام أمريكي أيضاً، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن بلاده تتابع الأمر "بجدية"، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة قدر الإمكان.

وفي المقابل، أعلنت وكالة الصحة العامة الروسية استعداد موسكو لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة تفشي الأمراض المعدية، مستشهدة بعدد من الحالات التي ظهرت مؤخراً، ومنها الحصبة وحالة وفاة مرتبطة بالطاعون.

مؤتمر دولي حول الطاعون في أكتوبر

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد مدينة إيركوتسك لاستضافة مؤتمر متخصص حول الطاعون والأمراض المعدية الأخرى يومي 21 و22 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر خبراء من عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة، لمناقشة ملفات تتعلق بالمراقبة الوبائية، والتعاون الدولي، وسبل تعزيز حماية الصحة العامة.

وبينما تواصل السلطات الروسية التأكيد على استقرار الوضع، تبقى واقعة وفاة الموظفة الشابة محل متابعة، خاصة في ظل حساسية العمل داخل معاهد مكافحة الأمراض المعدية، وما تثيره أي وفاة غير معتادة داخلها من تساؤلات واهتمام واسع.

وفي الوقت الحالي، تؤكد موسكو أن الوضع في إيركوتسك تحت السيطرة، وتنفي وجود انتشار للطاعون أو فرض إجراءات صحية استثنائية. ومع استمرار الفحوص والمتابعة من جانب الجهات المختصة، تبدو الأولوية لدى السلطات هي منع انتشار الشائعات وطمأنة المواطنين، بالتوازي مع مراقبة أي تطورات صحية جديدة قد تظهر خلال الفترة المقبلة.