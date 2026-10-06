الاتحاد الأوروبي يراقب «عن كثب» تفشيا محتملا للطاعون الرئوي في روسيا

أكدت المفوضية الأوروبية أنها تراقب عن كثب تفشيا محتملا للطاعون الرئوي في سيبيريا بروسيا، مشددة على أنها على أهبة الاستعداد لتنسيق استجابة مشتركة بين الدول الأعضاء إذا لزم الأمر.

وقالت متحدثة باسم المفوضية: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالحادث المختبري في روسيا، الذي يبدو أنه ينطوي على عامل ممرض مسبب للطاعون".

وأكدت المتحدثة: "تُعد الصحة العامة أولوية دائمة بالنسبة لنا، ولذا فإننا نتواصل مع خبرائنا في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.. نحن نراقب ما يجري عن كثب".

وأشارت إلى أن الدول أصبحت أكثر استعدادا بكثير لأية أوبئة في مرحلة ما بعد كوفيد، وتتوافر لديها مخزونات من المضادات الحيوية.

جاء ذلك بعد وفاة عاملة في معهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون في 2 أكتوبر الجاري، بعدما أفادت تقارير بأنها كسرت أنبوب اختبار يحتوي على مسبب مرض الطاعون، ونُسبت وفاتها رسميا إلى التهاب رئوي مجهول السبب.

واتخذت السلطات الروسية، إجراءات احترازية في المنطقة، بينها وضع نحو 200 شخص ممن خالطوا العاملة تحت المراقبة الطبية المشددة، ولم تؤكد السلطات حتى الآن وجود تفش للطاعون، إلا أن الحادث أثار مخاوف بشأن احتمال انتقال العدوى، والطاعون الرئوي عدوى سريعة التطور تصيب الرئتين ويسببها بكتيريا يرسينيا بيستيس، ويمكن أن تنتقل عبر الرذاذ التنفسي خلال المخالطة القريبة.



