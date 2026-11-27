أكد سمير بلفقيه، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، احترام بلاده لقرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، بشأن تأكيد تتويج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في أعقاب النزاع القانوني الذي أثير حول نتيجة المباراة النهائية للبطولة القارية.

وقال بلفقيه، في تصريحات نقلتها إذاعة «راديو مارس» المغربية، إن الحكومة تحترم القرار الصادر عن الهيئة الرياضية الدولية المختصة، مشددًا على التعامل مع الحكم النهائي الذي حسم الجدل بشأن هوية بطل النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية.

الحكومة المغربية تعلق على موقف الجامعة الملكية

وتطرق المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية إلى العمل الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مشيدًا بجهودها على مستوى المنتخبات الوطنية، ومؤكدًا احترامه لاستقلالية المؤسسة الرياضية في إدارة شؤون الكرة المغربية واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة.

كما أشار بلفقيه إلى ترتيب المنتخب المغربي، الذي احتل المركز الخامس قبل أن يصبح في المركز السابع عقب صدور القرار النهائي، في ظل التغييرات التي ترتبت على حسم النزاع المتعلق بالمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

تعليق رسمي على استئناف الجامعة المغربية

وعن موقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، أوضح بلفقيه أن لجوء الجامعة إلى استئناف الحكم يعد قرارًا يحظى بالاحترام، باعتباره جزءًا من صلاحيات المؤسسة الرياضية واستقلاليتها في الدفاع عن موقفها.

ويعد تصريح سمير بلفقيه أول موقف رسمي للحكومة المغربية بشأن قرار محكمة التحكيم الرياضي، الذي أكد أحقية المنتخب السنغالي في الاحتفاظ بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم في إطار النزاع القانوني المرتبط بالمباراة النهائية.

ويأتي الموقف الحكومي ليؤكد احترام المغرب للقرارات الصادرة عن الهيئات الرياضية الدولية، مع استمرار تقديره للعمل الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.