في تطور جديد ومثير في أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، أعادت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لقب البطولة إلى منتخب السنغال، بعدما أيدت الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي «كاف» بتجريد أسود التيرانجا من اللقب ومنحه للمنتخب المغربي.

وكان المنتخب السنغالي قد حسم المباراة النهائية أمام المغرب بالفوز بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الرباط في يناير الماضي، وشهد أحداثًا مثيرة بعدما غادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة.

وأهدر المنتخب المغربي ركلة الجزاء، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت تسجيل السنغال هدف الفوز والتتويج باللقب الأفريقي.

وبعد مرور شهرين، قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة، بسبب مغادرة اللاعبين أرض الملعب، وألغت النتيجة الأصلية، لتمنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0، وهو القرار الذي دفع الاتحاد السنغالي إلى التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي في 25 مارس الماضي.

وعقدت محكمة التحكيم الرياضي جلسة الاستماع في القضية يوم 8 أكتوبر، قبل أن تصدر قرارها الثلاثاء بإعادة اللقب إلى السنغال، في حكم ترأسه الخبير الفرنسي في القانون الرياضي جيرالد سيمون، وشارك فيه الإيطالي لويجي فوماكالي، أستاذ القانون الدولي، وأولريش هاس، المحامي المقيم في هامبورغ وأستاذ القانون بجامعة زيوريخ.

وبحسب ما أعلنه ماتيو ريب، الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضي، خلصت هيئة التحكيم إلى أن حكم المباراة لم يرتكب أي خطأ قانوني، في إطار نظرها في الطعن المقدم من الجانب السنغالي.

المغرب يفقد سلسلة اللاهزيمة

بالإضافة لكأس أمم إفريقيا 2025 منتخب المغرب فقد سلسلة اللاهزيمة بعدما توقفت عند 32 مباراة متتالية دون خسارة بعد احتساب خسارة أسود الأطلس نهائي الكان أمام السنغال بهدف دون رد.

ويبقى الرقم القياسي الإفريقي في سلسلة اللاهزيمة بحوزة منتخب الجزائر صاحب سلسلة الـ35 مباراة دون هزيمة.