يخوض منتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة مواجهة قوية ومرتقبة أمام نظيره الأرجنتيني، حامل لقب النسخة الماضية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بالمغرب، في اختبار صعب للفراعنة من أجل مواصلة المشوار نحو المربع الذهبي والمنافسة على اللقب.



ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا، الخميس، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، وسط طموحات كبيرة لدى لاعبي المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية وإقصاء حامل اللقب، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده بين الثمانية الكبار بعدما أنهى منافسات دور المجموعات في المركز الثاني، عقب تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام غانا واليابان، قبل أن يتلقى الخسارة أمام باراجواي في الجولة الثالثة والأخيرة.

قدم منتخب قصار القامة مستويات قوية خلال مشواره في البطولة، ونجح في لفت الأنظار بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب اليابان بأربعة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تألق وليد عصام الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، بينما أضاف مهدي محمد الهدف الرابع.

وتحمل مواجهة الأرجنتين أهمية خاصة للمنتخب المصري، في ظل قوة المنافس وخبراته الكبيرة، بعدما توج بلقب النسخة الأولى من كأس العالم التي أقيمت عام 2023 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وهو ما يضاعف من صعوبة المهمة أمام الفراعنة.

ويعول الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الباري على الروح القتالية للاعبين والحالة المعنوية الجيدة التي اكتسبوها خلال المباريات الماضية، من أجل تقديم مواجهة قوية وتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية لقصار القامة.

وتتطلع البعثة المصرية إلى مواصلة المشوار بنجاح، وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الدور نصف النهائي، في ظل الطموحات الكبيرة للاعبين برفع اسم مصر عاليًا في البطولة العالمية.

وتضم البعثة المصرية 18 فردًا، برئاسة إيهاب حسنين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وتضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كلاًّ من: محمد عبد الباري مديرًا فنيًا، ويوسف محمد مساعدًا للمدرب، وعلي شعبان عبد المجيد إداريًا، والدكتور محمد أحمد عبد الفتاح طبيبًا للبعثة.

كما يشارك يوسف راوي بصفته ممثل مصر في عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة، حيث حضر المؤتمر الافتتاحي للبطولة بالرباط برفقة رئيس البعثة والجهازين الفني والإداري واللاعبين وممثلي الاتحادات الدولية.

وتضم قائمة اللاعبين 15 لاعبًا، هم: عبد الرحمن محمد بركات، وسعيد محمد عبد العزيز الخرباوي، وعبد الرحمن محمد عيد رجب، ومحمد حسين محمد، ومروان عمرو محمد عبد العليم، ومهدي محمد مهدي، ومحمود محمد شفيق عبد الهادي، وبدر محمد فاروق زكي، ورمضان السيد رمضان، ومصطفى محمود أحمد عبد الفضيل، ومحمد عجمي صالح، وممدوح سعيد سيد حسين، وأحمد عبد الرزاق أحمد، وعبد الغني حسين عبد الغني، ووليد عصام عبد الله إمام.