انضمت مصر رسميا إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي بعد قبولها دعوة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

والشراكة مبادرة دولية تهدف إلى دعم تطوير ذكاء اصطناعي يضع الإنسان في المقدمة، ويتسم بالأمان والموثوقية، وفق ما نصّت عليه توصية المنظمة بشأن الذكاء الاصطناعي وهي تتيح للدول العمل معًا على قدم المساواة لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، بدعم من مجتمع خبراء من أطراف متعددة، ويستند عملها إلى مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، التابع للمنظمة.

كما تقرّب الشراكة بين وجهات النظر المختلفة، وتفتح المجال لتبادل المعلومات والخبرات، وتدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا، بما يتيح الاستفادة من فوائده مع الحد من أخطاره.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، فهي ملتزمة بتوصية المنظمة منذ عام 2021، وانعكس ذلك في الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي تستهدف التوسع في تبنّي الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول، وتعزيز القدرات الوطنية، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة. كما جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، الصادر عن مؤسسة أكسفورد إنسايتس.

وتجدُر الإشارة إلى أن مصر تشارك بفاعلية في أعمال الشراكة قبل انضمامها إلى عضويتها، إذ شاركت في العديد من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها اجتماع مجلس الشراكة، الذي انعقد خلال شهر فبراير على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 في الهند، والاجتماع الوزاري التنسيقي لأعضاء الشراكة، الذي انعقد في فبراير 2025 في باريس، وأيضًا قمة الشراكة لعام 2024 في بلجراد.

وتستهدف مصر من خلال عضويتها المشاركة بفاعلية في أعمال الشراكة من خلال تبادل الخبرات في مجال السياسات، وإشراك الخبراء المصريين، والتعاون في حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص بإبراز أولويات الاقتصادات الأفريقية والناشئة الأخرى ضمن جهود التعاون الدولي في هذا المجال.