أبدى محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، موافقته على فكرة رحيل الثلاثي إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو عن صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تراجع مستوى الفريق والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، عندما وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالًا إلى محمد عبد الجليل بشأن موقفه من بيع إمام عاشور وبن شرقي وزيزو، ليرد بالموافقة على رحيل الثلاثي.

وقال محمد عبد الجليل: «طبعًا، ونكسب منهم قرشين بدل المليارات اللي صرفناها، ونرجّع هيبة النادي الأهلي»، في إشارة إلى ضرورة إعادة تقييم اختيارات اللاعبين واستعادة شخصية الفريق داخل الملعب.

وتأتي تصريحات نجم الأهلي السابق في ظل حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتسببت الهزيمة في تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، مواصلًا تصدر المسابقة، فيما تقدم الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يوجه الشكر إلى الحسين عموتة

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن يطرح ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية خلال المرحلة القادمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل استعادة الثقة ومصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز والتغييرات الفنية التي شهدها الفريق برحيل الحسين عموتة.