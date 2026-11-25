انتقد محمد رزق، لاعب وادي دجلة والاتحاد السكندري السابق لاعبي النادي الأهلي، عقب تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن بيراميدز نجح في تحقيق الفوز على الأحمر بأقل مجهود، ووجه للاعبيه درسًا قاسيًا لا يُنسى.

وقال محمد رزق خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور إن بعض لاعبي الأهلي تحولوا إلى رجال أعمال داخل النادي، في إشارة إلى تراجع تركيزهم على الجانب الكروي، مشيرًا إلى أن هناك علامات استفهام حول عودة أكرم توفيق إلى الفريق، بعدما تمسك بالرحيل في وقت سابق.

وأضاف أن الأهلي لم يتعامل بالقوة المطلوبة مع واقعة رفض إمام عاشور السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، موضحًا أن رد الفعل الضعيف من جانب النادي تسبب في حدوث شرخ داخل غرفة الملابس.

وتطرق رزق إلى صفقة أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن الأهلي لم يستفد من اللاعب بالشكل المنتظر حتى الآن، وأنه لم يجد نفسه داخل القلعة الحمراء منذ رحيله عن الزمالك.

واختتم محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن حالة من الشبع الكروي تسللت إلى لاعبي الأهلي، وهو ما انعكس على أدائهم داخل الملعب، في ظل غياب الروح والرغبة التي اعتاد الجمهور رؤيتها من الفريق.