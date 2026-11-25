دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، في تقرير جديد إلى التحقيق مع إسرائيل بتهمة فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد الجدد في غزة، وهو ما وصفته بأنه "عمل آخر من أعمال الإبادة الجماعية".

ومن بين هذه التدابير، تشير منظمة العفو الدولية إلى تفكيك خدمات صحة الأم، والنقص المتعمد في الأدوية، ومنع الوصول إلى علاجات الخصوبة، الأمر الذي أدى إلى وفيات حديثي الولادة يمكن الوقاية منها، والإجهاض، وفي بعض الحالات، وفاة النساء أثناء الحمل أو الولادة.

وأضافت المنظمة غير الحكومية في تقريرها، داعية إلى إجراء تحقيق خارجي: "على الرغم من أن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد فرضت هذه الإجراءات بقصد منع المواليد بين السكان الفلسطينيين في غزة، كما هو محدد في المادة الثانية (د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلا أن نمط سلوكها يشير إلى أن هذا كان قصدها".

"لا شروط للوجود"

يستند التقرير، الذي يحمل عنوان "لا شروط للوجود: النساء والفتيات والأبعاد الجنسانية للإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في غزة"، إلى 228 مقابلة - أجريت بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2026 - مع النساء والفتيات، والمتخصصين في الرعاية الصحية، وموظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

كما يستخدم صورًا ومقاطع فيديو موثقة، وسجلات طبية، وصورًا التقطتها الأقمار الصناعية، وبحوثًا مكثفة من مصادر فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

تدمير المواد التناسلية

وتوضح منظمة العفو الدولية أن الهجمات الإسرائيلية وحصار البضائع أجبرت على إغلاق جميع خدمات التخصيب في المختبر (IVF) في غزة ومنعت الوصول إلى علاجات الخصوبة من خلال تقييد مغادرة أولئك الذين يسعون إليها من غزة بشكل كبير.

وأضافت: "تم تدمير آلاف الأجنة وغيرها من المواد التناسلية من عائلات فلسطينية كانت مخزنة في هذه المراكز".

وتوضح منظمة العفو الدولية أن النزوح القسري، وظروف المعيشة القاسية في الخيام لسنوات، ونقص الغذاء والضمانات الأمنية، كلها عوامل تحد مجتمعة من قدرة نساء غزة على ممارسة حقهن في الاستقلال الإنجابي.

أكثر من مليون امرأة بحاجة لمساعدة عاجلة

وخلال عرض التقرير على الصحافة، صرحت أمل سيام، مديرة مركز شؤون المرأة في غزة، بأن أكثر من مليون امرأة بحاجة إلى "مساعدة عاجلة" بسبب تدهور ظروفهن المعيشية.

وأضافت: "تواجه النساء والفتيات صعوبات جمة في تلبية احتياجاتهن الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالنظافة الشخصية، وخاصة أثناء فترة الحيض، وذلك بسبب نقص المياه وصعوبة الوصول إلى منتجات النظافة ودورات المياه. علاوة على ذلك، تتشارك الكثيرات منهن دورات المياه مع آلاف النازحين".

ربع الأسر ترأسها نساء

وأوضحت سيام أن أكثر من 28 ألف امرأة فقدن أزواجهن، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها النساء من 12% قبل الحرب إلى 25%، وهي وفيات ليس لديهن وقت للحزن عليها لأنهن مطالبات بالبقاء قويات وتحمل مسؤولية الأسرة.

وأوضحت أن النساء غالبًا ما يلجأن إلى تقليل تناولهن للطعام لصالح أطفالهن، الأمر الذي كان له "عواقب وخيمة على صحتهن الجسدية والنفسية"، في بيئة "يواجهن فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي ويجدن صعوبة في الوصول إلى مختلف الخدمات، وخاصة الرعاية الطبية والصحة الإنجابية".

وقال تقرير منظمة العفو الدولية الجديد: "لقد ألحقت إسرائيل بلا هوادة أضرارًا متكررة ومتراكمة بالنساء والفتيات في قطاع غزة المحتل منذ أكتوبر 2023 كجزء لا يتجزأ من إبادتها الجماعية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين".

ويخلص التقرير إلى أن "إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين في غزة، على الأقل من خلال استمرار إخضاعهم المتعمد لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم الجسدي".