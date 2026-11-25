تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات اقتصادية وسهلة لتقديم الخضراوات بطريقة مختلفة ومحببة لجميع أفراد الأسرة، وتأتي فطائر الكوسة بالجبنة ضمن الخيارات الشهية التي تجمع بين سهولة التحضير والمذاق المميز.

وتتميز فطائر الكوسة بقوامها الطري من الداخل والذهبي المقرمش من الخارج، مع نكهة جبن البارميزان الغنية، كما يمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي بجانب السلطة وصلصة الزبادي بالثوم.

طريقة عمل فطائر الكوسة بالجبنة

طريقة عمل فطائر الكوسة بالجبنة

ووفقًا لما نشره موقع «The Modern Proper»، نستعرض طريقة عمل فطائر الكوسة المقرمشة في المنزل، وأهم الأسرار للحصول على أقراص متماسكة دون أن تصبح طرية أو مشبعة بالزيت.

مكونات فطائر الكوسة بالجبنة:

3 حبات متوسطة الحجم من الكوسة المبشورة.

بصلة صفراء مبشورة.

كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب من جبن البارميزان المبشور.

بيضتان.

ربع كوب من الحليب.

بصل أخضر مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

زيت للقلي.

طريقة عمل فطائر الكوسة بالجبنة

طريقة عمل فطائر الكوسة المقرمشة خطوة بخطوة:

- بشر الكوسة والبصل:

ابدئي ببشر حبات الكوسة والبصل باستخدام المبشرة، ثم ضعي الخليط في مصفاة مبطنة بقطعة نظيفة من القماش، استعدادًا للتخلص من السوائل الزائدة.

- التخلص من الماء الزائد:

أضيفي كمية قليلة من الملح إلى الكوسة المبشورة واتركيها لمدة 10 دقائق، حتى يساعد الملح على استخلاص الماء الموجود بها.

بعد ذلك، اعصري الكوسة والبصل جيدًا باستخدام قطعة القماش للتخلص من أكبر قدر ممكن من السوائل، فهذه الخطوة من أهم أسرار الحصول على فطائر مقرمشة ومتماسكة.

- تحضير خليط فطائر الكوسة:

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع البصل الأخضر وجبن البارميزان والبيض والحليب ومسحوق الثوم والفلفل الأسود.

أضيفي الكوسة والبصل بعد عصرهما، وقلبي المكونات برفق حتى تحصلي على خليط متجانس ومتماسك، يمكن تشكيله بسهولة إلى أقراص صغيرة.

- قلي فطائر الكوسة:

سخني كمية مناسبة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم ضعي مقدارًا من الخليط وشكليه على هيئة أقراص صغيرة ومسطحة.

اتركي الفطائر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الأسفل، ثم اقلبيها على الجانب الآخر حتى تنضج جيدًا من الداخل، وبعد الانتهاء أخرجيها وضعيها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

- تقديم فطائر الكوسة:

قدمي فطائر الكوسة ساخنة أو دافئة، ويمكن تناولها بجانب صلصة الزبادي بالثوم أو السلطة الطازجة، لتصبح وجبة خفيفة وشهية تناسب مختلف أفراد الأسرة.

طريقة عمل فطائر الكوسة بالجبنة

أسرار نجاح فطائر الكوسة والحصول على قوام مقرمش

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك على تحضير فطائر الكوسة مثل المطاعم، ومن أبرزها:

ـ عصر الكوسة جيدًا بعد بشرها وتمليحها للتخلص من السوائل الزائدة.

ـ عدم زيادة كمية الحليب حتى لا يصبح الخليط سائلًا ويصعب تشكيله.

ـ التأكد من تماسك الخليط قبل بدء القلي.

ـ تسخين الزيت على نار متوسطة لتسوية الفطائر جيدًا دون احتراقها من الخارج.

ـ تجنب وضع عدد كبير من الفطائر في المقلاة دفعة واحدة، للحفاظ على درجة حرارة الزيت وضمان الحصول على لون ذهبي وقوام مقرمش.

ـ وضع الفطائر بعد القلي على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.