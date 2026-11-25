انتقد محسن صالح، نجم الكرة المصرية السابق، أداء لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، عقب تراجع نتائج الفريق، مشيدًا في الوقت نفسه بجماهير القلعة الحمراء التي حرصت على مساندة الفريق من المدرجات وخلف الشاشات.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الأهلي لمن حضر.. جمهوره في الملعب وخلف الشاشات حضر، لهم كل التقدير، المدرب واللاعبين ولا واحد حضر ولهم اللوم على التقصير».

وأضاف: «هل سنعيش على الذكريات أم نستكمل مسيرة البطولات؟».

وطرح محسن صالح 4 حلول من وجهة نظره لتصحيح مسار الفريق، وهي: تفرغ النجوم للإعلانات. الدفع بالشباب وعمل تجديدات. تولي واعد باقي المباريات. التعاقد مع مدرب أجنبي بمواصفات محددة.