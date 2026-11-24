أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال فتاة تشكو من اختلاف معاملة والديها لها مقارنة بإخوتها الذكور، موضحة أن والدها يمزح معهم ولا يفعل ذلك معها، بينما ترفع والدتها صوتها عليها، ولا تهتم بالاستماع إلى تفاصيل يومها، ما دفعها إلى معاملتهما بالمثل، متسائلة عن حكم ذلك شرعًا.

هل يجوز للفتاة معاملة والديها بالمثل بسبب التفرقة بينها وبين إخوتها؟

وأوضح الطحان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن على الآباء والأمهات أن يتعاملوا مع أبنائهم بالرحمة والحنان، وأن يكونوا قدوة لهم في البر والإحسان، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوالدين لا تقتصر على توفير الطعام والملبس والمسكن، بل تشمل أيضًا رعاية مشاعر الأبناء واحتياجاتهم النفسية، وإشعارهم بالحب والطمأنينة والأمان.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قبّل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقال له الأقرع بن حابس إنه لم يقبّل أحدًا من أولاده العشرة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوَأَمْلِكُ لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟»، كما استشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: «من لا يرحم لا يُرحم»، وقوله: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا».

ووجّه أمين الفتوى نصيحة إلى الفتاة بألا تتوقف عن بر والديها والإحسان إليهما، حتى لو كانت تفتقد منهما المعاملة التي تتمناها، داعيًا إياها إلى التودد إليهما والاستمرار في التعامل معهما بالحسنى، لعل ذلك يكون سببًا في تليين قلبيهما وتحسن علاقتهما بها.

وأكد الطحان أن ما تشعر به الفتاة من احتياج إلى الاهتمام والحنان أمر ينبغي أن يراعيه الوالدان، مع ضرورة استمرارها في البر وعدم تحويل شعورها بالألم إلى جفاء أو إساءة في التعامل معهما.