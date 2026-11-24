نظَّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة، ندوة علمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن فعاليات مبادرة «جُسُور»، بعنوان: «هل تتأثر الفتاوى الشرعية بالاقتصاد والسياسة والنظام العالمي؟»، حاضر فيها الدكتور عمرو الورداني - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

الأعلى للشئون الإسلامية يناقش "جيوسياسية الفتوى" بجامعة القاهرة

أُقيمت الندوة برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد سامي عبد الصادق - رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد حسين رفعت - نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستقبل الدكتور ممدوح إسماعيل - عميد الكلية، والدكتورة نهلة محمود - مساعد العميد للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور عمرو الورداني لدى وصوله، ورحَّبا به، مؤكدين أهمية التعاون والتكامل بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمؤسسات الأكاديمية في مناقشة القضايا المعاصرة، وتعزيز الوعي الرشيد لدى الطلاب.

واستُهلت الفعاليات بكلمة افتتاحية لعميد الكلية، ثمَّن فيها دور وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الوعي الديني السليم، مشيدًا بالدور الدعوي والتربوي للدكتور عمرو الورداني، وإسهاماته البارزة في برامج تدريب الدعاة والمفتين وتأهيلهم. ووجَّه رسالة إلى الطلاب بضرورة ألا تنحصر مداركهم في حدود التعليم النظامي والمقررات الدراسية، بل تتكامل شخصيتهم علميًّا وثقافيًّا وفكريًّا؛ لفهم الواقع والتفاعل الواعي مع قضاياه.

وتناول الدكتور عمرو الورداني قضية «جيوسياسية الفتوى»، موضحًا أن الفتوى الشرعية لا تنفصل عن فهم السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتحولات النظام العالمي، وأن التعامل الرشيد مع النوازل والمستجدات يتطلب إدراكًا عميقًا لطبيعة الواقع ومتغيراته، إلى جانب امتلاك الأدوات الشرعية والعلمية اللازمة لتنزيل الأحكام على الوقائع بدقة.

وأوضح أن من أبرز أسباب الخلط بين التدين والدين تحويل الممارسات والتصورات البشرية إلى معايير للحكم على الدين ذاته، محذرًا من «مثلث صناعة الوهم» المتمثل في: المظلومية، والبديل، والمخلِّص، باعتباره من الآليات التي تُستخدم في تشكيل الوعي الزائف، واستقطاب الأفراد نحو الأفكار المتطرفة.

وفرَّق بين الفتوى والرأي، مبينًا أن الفتوى عملية علمية منضبطة تستند إلى أصول الاستدلال الشرعي، وتستلزم فهمًا دقيقًا للنصوص والواقع معًا، مشيرًا إلى أن مصادر المعرفة تقوم على النظر المتكامل في «الكتاب المسطور» (القرآن الكريم)، و«الكتاب المنظور» (الكون بما يشتمل عليه من سنن وظواهر وقوانين).

وتطرق إلى آليات تعامل الفتوى مع المستجدات الاقتصادية والمناخية والسياسية، مثل العملات الرقمية «البيتكوين» والأسهم الكربونية، والتحديات المرتبطة بجرائم العالم الافتراضي وبيئة «الميتافيرس»، مؤكدًا ضرورة الإحاطة الشاملة بتفاصيلها الفنية، وتطوير أدوات الاجتهاد الجماعي والمؤسسي قبل إصدار الحكم الشرعي بشأنها.

وأكد أن «واجب الوقت» يقتضي الجمع بين ثلاثة أركان أساسية: إدراك النص، وإدراك الواقع، وإدراك كيفية إنزال النص على الواقع، مشيرًا إلى حاجة العصر إلى «العلوم المولِّدة»، مثل علم إدارة الفتوى، وعلم سياسة الفتوى، وعلم اقتصاد الفتوى، ومستحضرًا شخصية رفاعة الطهطاوي بوصفه نموذجًا للعالم الموسوعي المنفتح على شتى العلوم والمعارف.

وتحدث عن «سُلَّم صناعة الفتوى»، موضحًا أنه يبدأ بمرحلة التصوُّر، ثم التكييف، ثم بيان الحكم، وصولًا إلى إصدار الفتوى. واختتم محاضرته بتأكيد أن الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع ولا تخضع له على حساب الثوابت الشرعية، قائلًا: «ليست قوة الفتوى في أن تتجاهل الواقع ولا في أن تنحني له، وإنما في أن تفهمه فهمًا صحيحًا، ثم تقوّمه بميزان الشرع، وتفتح للإنسان طريقًا إلى العدل والعمران».

وتأتي الندوة ضمن جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتفعيل مبادرة «جُسُور»، وتعزيز التواصل مع الجامعات المصرية، وفتح قنوات للحوار المباشر مع الشباب؛ لبناء وعي سليم، وربط المعرفة الدينية بقضايا الواقع.