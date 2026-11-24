شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات ختام المجلس الدولي لختم سماع كتاب «جامع الترمذي» و«الشمائل المحمدية»، الذي استضافه مسجد بوترا بمدينة بوتراجايا الماليزية، بمشاركة دولة السيد داتو سري أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي، وحضور كوكبة من العلماء والمحدثين من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مراسم الختام تتويجًا لعشرة أيام متواصلة من المجالس العلمية، التي انطلقت في 13 نوفمبر الجاري، وشهدت مشاركة نخبة من المتخصصين في علوم الحديث الشريف، في إطار جهود إحياء مجالس السماع والتلقي والإجازة الحديثية.

وافتُتحت فعاليات المجلس بكلمة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أعقبتها المحاضرة الرئيسة والإجازة الحديثية التي قدمها مفتي الديار الهندية الأكبر، العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد المليباري، تأكيدًا لأهمية الحفاظ على تقاليد تلقي السنة النبوية بالسند، وتعزيز الارتباط بالهدي النبوي وآداب طلب العلم وأخلاق العلماء.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة المجالس الحديثية الدولية التي تنظمها الحكومة الماليزية في إطار توجه «ماليزيا مدني» (MADANI)، حيث بدأت هذه المبادرة عام 2024 بختم سماع صحيح البخاري، ثم شهد عام 2025 ختم سماع صحيح مسلم، فيما خصصت نسخة عام 2026 لكتاب «جامع الترمذي» و«الشمائل المحمدية»، بهدف إحياء علوم السنة النبوية وتعميق صلة المجتمع الماليزي بالتراث النبوي، تحت إشراف العلماء المتخصصين.

ولا تقتصر أهداف هذه المجالس على القراءة والسماع فحسب، وإنما تمتد إلى ترسيخ الفهم الصحيح للعلم واستيعابه وتطبيقه في الحياة اليومية، وتحويل المعارف إلى سلوك عملي وأخلاق مسؤولة، تنعكس على أداء الأفراد لمهامهم، وحسن تعاملهم مع الآخرين، والالتزام بقيم الأمانة والعدالة والإتقان والإحسان، بما يدعم بناء مجتمع متحضر.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الأوقاف المصرية جهودها للتعريف بالسنة النبوية ونشر الهدي المحمدي خارج مصر، حيث أنجزت ترجمة كتاب «الشمائل المحمدية» إلى اللغة المالايوية، ضمن مشروع ترجمة الكتاب إلى 20 لغة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشعب الماليزي للتعرف بلغته على صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه.

وتسهم هذه الترجمة في توسيع نطاق الاستفادة من التراث النبوي، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي بين مصر وماليزيا، فضلًا عن توفير أحد أهم كتب السيرة والشمائل للناطقين باللغة المالايوية.

وتعكس مشاركة وزير الأوقاف في هذا الحدث العلمي الدولي أوجه التعاون الديني والعلمي بين مصر وماليزيا، وحرص الوزارة على توثيق علاقاتها بالمؤسسات الدينية حول العالم، ودعم تقاليد دراسة الحديث الشريف وتلقيه بالأسانيد المتصلة، إلى جانب نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، بما يدعم بناء الإنسان وتنمية الوعي الديني والفكري.