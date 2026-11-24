تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة التي ينفذها حي غرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، للتصدي للتلوث السمعي ورفع التعديات عن الطريق العام، وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الميدانية بجميع الشوارع والميادين، وعدم السماح باستغلال الأرصفة أو عودة الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على السكينة العامة والمظهر الحضاري.

وشارك في الحملة، اللواء محمد صبري الدين مساعد مدير أمن الدقهلية بقطاع شرق، والعميد عقل صالح مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد أحمد موافي مأمور قسم أول المنصورة، والعقيد محمد عاصم وكيل إدارة المرور، والمقدم مهند إيهاب رئيس عمليات المرور، والمقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم أول المنصورة.

كما شارك من رئاسة الحي، بإشراف محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة

وشملت الحملة عددًا من الشوارع والمحاور الحيوية، منها عبد السلام عارف، والجيش، ومدينة مبارك، والهدى والنور، وترعة المنصورية، ومجمع المحاكم، والمشاية السفلية، والجمهورية، وجيهان، وكلية الآداب، والجلاء، وبورسعيد.

وأسفرت الحملة في يومها الخامس عشر عن ضبط والتحفظ على 14 دراجة بخارية بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمها إلى إدارة مرور الدقهلية.

كما تم رفع تعديات المحال التجارية والمقاهي على الأرصفة، وإخلاء الطريق من الباعة الجائلين، ومصادرة الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية والأعمدة والإطارات التالفة المستخدمة في حجز أماكن انتظار السيارات بصورة عشوائية.

وشملت الأعمال إزالة اللافتات والإعلانات غير المرخصة، وأسفرت عن تحرير 23 محضر إشغال طريق، والتحفظ على 352 مضبوطة متنوعة، وإيداعها بمخازن الحي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الدقهلية على مواصلة الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وعدم التهاون مع المخالفات، مؤكدًا استمرار العمل لإعادة الأرصفة للمشاة، وتحقيق السيولة المرورية، والتصدي للضوضاء، ومنع عودة الإشغالات، بما يضمن الانضباط وراحة المواطنين.