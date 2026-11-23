أصيب طالب جامعي بجروح وإصابات متعدده، اثر تعدي من أخر بسبب مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة، وذلك علي اثر خلافات سابقة، بقرية ميت تمامة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بوصول طالب الي مستشفي منية النصر مصاب بجروح قطعية في اليد، ادعاء تعدي من آخر.

إنتقلت ضباط المباحث، وبالفحص تبين إصابة عبدالله، ر، ع، 19 عاما ، طالب بالفرقه الأولي كليه الهندسة جامعة المنصورة، مقيم قرية ميت تمامة مركز منية النصر، حيث أصيب بقطع بأوتار أصبع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابه لليد اليمنى، ادعاء تعدي من آخر ويدعي ابراهيم، م، ا، مقيم ميت تمامة منية النصر، اثر مشادة كلاميه

تم نقل المصاب لمستشفي العام بالمنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة