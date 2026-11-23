في مشهد مؤثر خطف قلوب المصلين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير لم يتجاوز السادسة من عمره، وهو يرفع أذان الصلاة بصوت عذب ومميز داخل أحد مساجد محافظة الدقهلية، وسط حالة من الإعجاب والتأثر بصوته وخشوعه.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يؤدي الأذان بكل ثقة وهدوء، بصوت يحمل قدرًا كبيرًا من العذوبة والبراءة، ما لفت انتباه المتواجدين داخل المسجد، وأثار إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم بموهبته رغم صغر سنه.

وأشاد المتابعون بالمشهد، مؤكدين أن تعلق الأطفال بالمساجد وحفظهم للقرآن الكريم وحرصهم على أداء الشعائر الدينية مشاهد تبعث على الطمأنينة والفرحة، داعين الله أن يحفظ الطفل ويبارك في صوته وينشئه على طاعته.

وتفاعل الكثيرون مع الفيديو بكلمات الدعاء والثناء، معتبرين أن صوت الطفل خلال رفع الأذان من المشاهد التي تلامس القلوب وتبعث السكينة في النفوس.