أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الإنجاز الذي نشهده اليوم، في إتمام تركيب معدات الدائرة الأساسية للمفاعل بالوحدة النووية الأولى، وبدء تركيب الرافعة القطبية بمبنى المفاعل، يعكس حجم التقدم بالمشروع، ويؤكد الانتقال بخطوات ثابتة من مراحل التخطيط والتجهيز إلى مراحل متقدمة من التنفيذ الهندسي والتركيب ، موضحاً انه لم يكن لهذا الإنجاز ان يتحقق إلا من خلال منظومة عمل متكاملة، وتنسيق مستمر ، ومشاركة واسعة من الشركات الوطنية والعالمية، والتي تسهم بخبراتها وإمكاناتها في تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان ، مبيناً أن الشراكة المصرية الروسية في مشروع الضبعة تعكس نموذجاً للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد، يقوم على تبادل الخبرات والمعرفة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف تنموية واضحة

أضاف الدكتور محمود عصمت ، خلال مشاركته في فعاليات العيد السنوي السادس للطاقة النووية بموقع المحطة النووية بالضبعة، والذي يتزامن ومرور خمسون عاماً على انشاء هيئة المحطات النووية ، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ مرسى مطروح،و الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية ، والدكتور احمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية ، والدكتور هانى خضر رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور احمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي المشروع والقائمين على تنفيذ المحطة النووية من الجانبين المصرى والروسي ، قائلا أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية حيث أنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتساهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من ظاهرة التغير المناخي تلك المشكلة التي تؤرق العالم حالياً

قال الدكتور محمود عصمت أن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم تؤكد رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها وقدرتها على استقراء المستقبل بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، موضحاً أن رؤية مصر ۲۰۳۰ تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتسعى مصر إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة،

أوضح الدكتور محمود عصمت أن ما يتحقق من انجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة هو ثمرة لرؤية وطنية وإرادة سياسية داعمة وعمل دؤوب ومتواصل للقائمين على المشروع، وشراكة استراتيجية بين مصر، ودولة روسيا الاتحادية، مؤكداً أن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو إتمام مشروعها القومي " وإنشاء محطة الضبعة كأحد اهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، موضحا ان محطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ وأهدافها وكافة أبعاد التنمية المستدامة.

قال الدكتور محمود عصمت أن مشروع المحطة النووية بالضبعة لم يكن إتفاقاً استراتيجياً ومشروعاً فقط يتم تنفيذه مع الشركاء فى روسيا ، بل هو قصة نجاح حية، وصرح تنموي عملاق يضمن أمن الطاقة في مصر لعقود مقبلة، وقاطرة للتنمية التكنولوجية والصناعية التي تشهدها الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجسراً لنقل المعرفة وبناء الكوادر البشرية المصرية الشابة في مجال العلوم النووية السلمية،

وأن الضبعة تعد رمزا للعبور نحو المستقبل،

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور محمود عصمت الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة سيادته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه لمشروع محطة الضبعة النووية

كما وجه الشكر للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على ما نشهده من إنجازات ملموسة يتم تحقيها يوماً تلو الأخر على مسار تنفيذ المشروع وتحقيق الحلم المصري

من جانبه قال الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، ان يوم التاسع عشر من نوفمبر لم يعد تاريخاً عاديا للوطن، بل اصبح مرتبط بقرار استراتيجي يتعلق بتوقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا عام 2015 لتبدأ مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، والتى تتجلى فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية فى اطار البرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية