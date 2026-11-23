حققت مصر تقدمًا جديدًا في مؤشرات سرعة الإنترنت عالميًا، بعدما ارتفع متوسط سرعة إنترنت المحمول خلال سبتمبر 2026 إلى 53.69 ميجابت في الثانية، لتحتل مصر المركز الـ77 عالميًا، في مؤشر يعكس تطور خدمات الاتصالات وزيادة قدرات الشبكات على استيعاب النمو المتواصل في استخدام الإنترنت وخدمات البيانات.

ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتوسع في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها، إلى جانب زيادة الاعتماد على تقنيات الألياف الضوئية، بما يستهدف تحسين جودة الاتصال وزيادة سرعات نقل البيانات للمستخدمين.

سرعة الإنترنت المحمول في مصر

سجل متوسط سرعة الإنترنت عبر شبكات المحمول في مصر 53.69 ميجابت في الثانية خلال سبتمبر 2026، لتتقدم مصر إلى المركز الـ77 عالميًا في التصنيف الخاص بسرعات الإنترنت المحمول.

ويعكس هذا التقدم زيادة قدرة شبكات المحمول على التعامل مع أحجام البيانات المتزايدة، خاصة مع ارتفاع الاعتماد على خدمات الفيديو والبث المباشر والتطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توسع استخدام الخدمات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

ولا يرتبط تطور سرعة الإنترنت المحمول فقط بزيادة أعداد المستخدمين، وإنما يتطلب كذلك استمرار ضخ الاستثمارات في شبكات الاتصالات وتحديث مكونات البنية التحتية، بما يسمح بتقديم سرعات أعلى وتحسين استقرار الخدمة.

107.71 ميجابت سرعة الإنترنت الثابت

ولم يقتصر التحسن على خدمات الإنترنت المحمول، إذ سجل متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر نحو 107.71 ميجابت في الثانية خلال سبتمبر 2026، وفق بيانات مؤشر Ookla العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

وارتفعت سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بشهر أغسطس 2026، الذي سجل خلاله المتوسط نحو 98.56 ميجابت في الثانية، بزيادة بلغت حوالي 9.15 ميجابت، بما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي في متوسط سرعات الإنترنت الأرضي.

كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 20% مقارنة بسبتمبر 2025، عندما سجلت السرعة نحو 89.77 ميجابت في الثانية، لتضيف مصر نحو 17.94 ميجابت في الثانية خلال عام واحد.

الألياف الضوئية كلمة السر

ويرتبط جانب من التحسن الذي تشهده سرعات الإنترنت الثابت في مصر بخطط تطوير البنية التحتية والانتقال تدريجيًا إلى شبكات الألياف الضوئية، التي توفر قدرات أكبر في نقل البيانات مقارنة بالبنية التقليدية.

وتستهدف عمليات التطوير رفع كفاءة شبكات الاتصالات وتحسين جودة خدمات الإنترنت، خاصة مع الزيادة المستمرة في معدلات استهلاك البيانات، سواء من خلال مشاهدة المحتوى المرئي أو استخدام تطبيقات العمل والتعليم والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وتفرض هذه الزيادة في الطلب على شركات الاتصالات مواصلة تطوير الشبكات ورفع قدرتها الاستيعابية، لتقليل الضغط وتحسين تجربة المستخدم، بالتزامن مع ارتفاع الاعتماد على الإنترنت باعتباره جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية.

600 مليار جنيه استثمارات في الاتصالات

وتدعم الاستثمارات الضخمة في قطاع الاتصالات خطط الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين خدمات الإنترنت والاتصالات.

وكشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر إلى نحو 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية.

وتستهدف هذه الاستثمارات تطوير شبكات الاتصالات ورفع كفاءتها، وزيادة قدرتها على التعامل مع الطلب المتنامي على خدمات البيانات، إلى جانب دعم التوسع في الخدمات الرقمية والتحول التكنولوجي.

ماذا يعني ارتفاع سرعة الإنترنت للمستخدم؟

ولا يقتصر تأثير ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت على تحسين سرعة تحميل المواقع والتطبيقات، وإنما يمتد إلى قدرة المستخدم على التعامل مع الخدمات الرقمية التي تتطلب سرعات مرتفعة واتصالًا أكثر استقرارًا.

كما يدعم تحسن البنية التحتية انتشار خدمات العمل والتعليم عن بُعد، وخدمات البث الرقمي والألعاب الإلكترونية، فضلًا عن الاعتماد المتزايد على تطبيقات الحوسبة السحابية والخدمات الحكومية والمالية عبر الإنترنت.

ويعني استمرار ارتفاع متوسط السرعات أن تطوير الشبكات لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة عدد المستخدمين، وإنما أصبح ضرورة لمواكبة التحول الرقمي وتزايد حجم البيانات التي يتم تداولها يوميًا.

مصر تواصل تحسين ترتيبها العالمي

ويضع تحسن سرعات الإنترنت المحمول والثابت مصر أمام فرصة لمواصلة التقدم في التصنيفات العالمية، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات والتوسع في الألياف الضوئية.

ومع استمرار الاستثمارات ورفع كفاءة الشبكات، تظل زيادة السرعات وتحسين جودة الاتصال من أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس تطور قطاع الاتصالات وقدرته على مواكبة احتياجات المستخدمين والاقتصاد الرقمي.

ويعكس وصول سرعة الإنترنت المحمول إلى 53.69 ميجابت في الثانية، وارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 107.71 ميجابت، مسارًا تصاعديًا في أداء خدمات الإنترنت في مصر، وسط خطط تستهدف تعزيز البنية التحتية ودعم التحول الرقمي خلال السنوات المقبلة.