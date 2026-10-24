لميس الحديدي لـ نائب رئيس القومي للاتصالات: الشبكة وحشة والنت بيقطع

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي تكرار انقطاع الإنترنت وضعف الشبكة، قائلة: إن المشكلة لم تعد تقتصر على المناطق النائية، بل تمتد إلى أماكن داخل المدن والاستوديوهات، وهو ما يؤثر على التواصل مع الضيوف خلال الحلقات المباشرة.

ووجهت لميس الحديدي شكوى على الهواء إلى المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، بسبب ضعف شبكة الإنترنت وانقطاع الاتصال خلال المداخلات الهاتفية.

وأوضحت أن ضعف الشبكة يمثل مشكلة حتى داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرة إلى أن انقطاع الإنترنت خلال المكالمة كشف عن معاناة تواجهها أثناء التواصل مع عدد من الضيوف على الهواء.

وأشارت خلال حديثها مع ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن المشكلة لا تقتصر على زيادة باقات الإنترنت، وإنما تتعلق أيضًا بجودة الخدمة وسرعتها، مؤكدة أن إجراء بعض المكالمات مع الضيوف يتطلب إعادة الاتصال مرتين أو ثلاث مرات بسبب مشكلات الشبكة.

ونوهت أنها تقدم شكوى على الهواء بشأن ضعف الشبكة داخل المدينة، قائلة إن الإنترنت في مصر يحتاج إلى نظرة وإعادة نظر، بدلًا من التركيز فقط على زيادة الباقات.

وشددت على أهمية الاهتمام بجودة الإنترنت وسرعته، في ظل تكرار انقطاع الاتصال أثناء إجراء المداخلات مع الضيوف، بما ينعكس على سير الحوارات واللقاءات التليفزيونية.

وجاءت شكوى الإعلامية خلال مداخلة مع المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، بعدما انقطع الاتصال خلال المكالمة.