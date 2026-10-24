لميس الحديدي: كلام الرئيس في ختام منتدى مصر 2026 يجب ترجمته لقرارات

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أهمية ترجمة الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026 إلى تفاصيل والتزامات حكومية واضحة، مشددة على ضرورة قياس الوعود بالأرقام والنتائج، حتى يشعر المواطن بأثرها على أرض الواقع.



وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المنتدى استمر على مدار ستة أيام، وشهد 19 جلسة وزخمًا كبيرًا، مشيرة إلى أن المواطنين يريدون الشعور بنتائجه في حياتهم اليومية وأوضاعهم المعيشية، حتى إن لم يتحقق التحسن بالسرعة التي يأملونها، مع ضرورة تعزيز التفاؤل والأمل لديهم.

وأوضحت أن تحسين الخدمات قد يكون أسرع من زيادة دخول المواطنين، مؤكدة أن تطوير الخدمات والاستماع إلى صوت الناس والاستجابة لمشكلاتهم اليومية الصغيرة يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في حياتهم.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أهمية الاستماع إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026، اليوم، وربط الرسائل التي تضمنتها كلمته بنتائج عملية يشعر بها المواطنون.