تتصدر الوظائف الجديدة وطرق التقديم عليها اهتمامات الباحثين عن فرص عمل داخل الشركات والمؤسسات الكبرى، خاصة مع إعلان عدد من شركات قطاع الأعمال والكهرباء عن احتياجها إلى كوادر مؤهلة في تخصصات إدارية وفنية وقيادية، وفقا لشروط وضوابط محددة لكل وظيفة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن وظائف شاغرة بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، بالتزامن مع إعلان شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء فتح باب الترشح لشغل عدد من الوظائف القيادية، وهو ما يتيح فرصا للعاملين المستوفين للشروط للتقدم وفقا للمواعيد والإجراءات المعلنة.

وظائف مصر للطيران والكهرباء 2026.. قدم الان

وظائف مصر للطيران 2026 والتخصصات المطلوبة

أعلن قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران طرح وظائف جديدة ضمن الإعلان الداخلي رقم 40 لسنة 2026، من خلال الصفحة الرسمية لإدارة الاتصالات الداخلية بالإدارة العامة للدعاية والإعلام.

وتستهدف الوظائف المعلن عنها شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وتشمل تخصصين هما:

أخصائي تدريب.

أخصائي تخطيط.

شروط التقديم لوظائف مصر للطيران

حددت الشركة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وتتمثل في الآتي:

الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة الوظيفة.

إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

أن يكون المتقدم من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها بالقاهرة.

الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي بالشركة التابعة، أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة، دون طلب توفير بديل مستقبلا.

اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظيفة.

استيفاء متطلبات التأهيل وفقا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

الالتزام بالقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها داخل الشركة.

وبالنسبة للعاملين بنظام التعاقد، يشترط أن يكون المتقدم قد أمضى 3 سنوات على الأقل في العمل بالشركة القابضة لمصر للطيران أو إحدى الشركات التابعة لها بالقاهرة.

موعد وطريقة التقديم على وظائف مصر للطيران

تستقبل إدارة شؤون الخدمة بالإدارة العامة للموارد البشرية بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية طلبات التقديم، بمبنى القومسيون الطبي في الدور الثاني.

ويبدأ التقديم اعتبارا من الأحد 22 نوفمبر 2026، ويستمر حتى الخميس 3 ديسمبر 2026.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران

يتعين على الراغبين في التقدم للوظائف تجهيز المستندات التالية:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة كارت التعارف ID.

صورتان فوتوغرافيتان حديثتان مقاس 4×6.

وظائف مصر للطيران والكهرباء 2026.. قدم الان

وظائف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 2026

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية جديدة، وفقا للإعلان رقم 7 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، بهدف الاستعانة بالخبرات والكفاءات اللازمة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء.

ويتضمن الإعلان منصبين قياديين، بواقع وظيفة واحدة لكل منهما، وهما:

رئيس قطاعات الشؤون التجارية على الدرجة المالية الممتازة.

مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأداء الفني على درجة مدير عام.

شروط التقديم لوظيفة رئيس قطاعات الشؤون التجارية

اشترطت الشركة في المتقدم لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشؤون التجارية الحصول على مؤهل عال تجاري مناسب، مع توافر خبرة عملية في مجال العمل لا تقل عن 17 عاما.

كما يتعين على المتقدم قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في الوظيفة القيادية الأدنى أو في درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها، إلى جانب اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

وتشمل المتطلبات أيضا امتلاك القدرة على إبداء الرأي واتخاذ القرارات المرتبطة بمهام الوظيفة، بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات القيادية المطلوبة.

شروط وظيفة مدير عام مراقبة الأداء الفني

حددت الشركة عددا من المتطلبات لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأداء الفني، في مقدمتها الحصول على مؤهل هندسي عال مناسب، مع خبرة عملية في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما.

وبالنسبة للعاملين بالشركة أو الشركات الشقيقة، يشترط قضاء مدة لا تقل عن سنتين في إحدى وظائف الدرجة الأدنى، فضلا عن توافر القدرات القيادية ومهارات التوجيه والإشراف، واجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة وفقا للقواعد المنظمة لشغل الوظائف القيادية.

وظائف مصر للطيران والكهرباء 2026.. قدم الان

الشروط العامة للتقديم في وظائف مصر الوسطى للكهرباء

تضمنت ضوابط الإعلان ضرورة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة، وأن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا متطلبات التعيين في الوظيفة القيادية التي يرغب في شغلها.

وبالنسبة للمتقدمين من خارج الشركة، يجب تقديم موافقة جهة العمل على النقل حال ترشيحه للتعيين، كما أكدت الشركة عدم تحملها مسؤولية تدبير محل إقامة للمرشح الذي يقع عليه الاختيار لشغل الوظيفة.

أماكن تقديم ملفات الترشح لوظائف الكهرباء

أوضحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن تسليم ملفات الترشح يختلف وفقا لجهة عمل المتقدم، حيث يقدم العاملون بالقطاعات ملفاتهم إلى الإدارة العامة للوحدة الإدارية بالقطاع التابعين له.

أما العاملون بقطاعي المنيا شمال والمنيا جنوب، إلى جانب العاملين بإدارة الشركة، فيتقدمون بملفاتهم إلى الإدارة العامة للتنظيم، لاستكمال إجراءات الترشح وفقا للضوابط الواردة بالإعلان رقم 7 لسنة 2026.