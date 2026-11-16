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أخبار البلد

وظائف بنك الاستثمار القومي 2026.. التخصصات المطلوبة والشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

وظائف
وظائف
محمد غالي

تتصدر الوظائف الحكومية اهتمامات الباحثين عن فرص عمل مستقرة خلال الفترة الحالية، خاصة مع طرح جهات حكومية ومؤسسات تابعة للدولة وظائف في تخصصات تكنولوجية وفنية وقيادية. 

وأعلن بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف، من بينها أخصائي نظم تشغيل وشبكات ومخطط برامج وعامل صيانة، مع تحديد الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

وتشمل الإعلانات المنشورة عبر بوابة الوظائف الحكومية فرصا أخرى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المديريات والجهات التابعة لوزارة النقل، وفيما يلي تفاصيل الوظائف المطروحة وطرق التقديم والمستندات المطلوبة.

وظائف بنك الاستثمار القومي 2026

طرح بنك الاستثمار القومي 3 وظائف بتخصصات مختلفة، هي أخصائي نظم تشغيل وشبكات، ومخطط برامج، وعامل صيانة، وحدد البنك يوم 29 نوفمبر 2026 آخر موعد لتلقي طلبات التقديم.

وظيفة أخصائي نظم تشغيل وشبكات

تستهدف الوظيفة الحاصلين على مؤهلات متخصصة في مجال الحاسبات والمعلومات، ممن لديهم خبرة في إدارة الشبكات وتأمين البنية التحتية التكنولوجية.

المهام المطلوبة

الإلمام بأساسيات أمن المعلومات.
تصميم وتنفيذ وإدارة حلول البنية التحتية للشبكات والعمل على تأمينها.
ألا يزيد سن المتقدم على 31 عاما وقت التقديم.
الحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

وظائف بنك الاستثمار القومي

المؤهل الدراسي المطلوب

بكالوريوس الحاسبات والمعلومات أو ما يعادله من إحدى الجامعات المصرية، بشرط اعتماد المؤهل من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يكون المتقدم من خريجي دفعات 2018 وما بعدها.

الخبرات المطلوبه

يشترط توافر خبرة عملية بحد أقصى 3 سنوات في المجالات التالية.

إعداد وتشغيل أنظمة Cisco Identity Services Engine «ISE» واكتشاف الأعطال والتعامل معها، والتعامل مع جدران الحماية Fortinet Fortigate، بما يشمل إعداد سياسات الحماية وشبكات VPN وتأمين الشبكات.
استخدام Cisco DNA Center لأتمتة الشبكات وإدارتها.
إدارة وتهيئة محولات الشبكات Cisco Switches.
إدارة وأرشفة المستندات باستخدام أنظمة مثل OpenText وArrow.
تنفيذ واختبار خطط التعافي من الكوارث Disaster Recovery، وإجراءات Failover وFailback، والتأكد من سلامة النسخ الاحتياطية.

كما يفضل امتلاك خبرة سابقة في العمل بالجهات الحكومية أو القطاع المصرفي والبنوك، والحصول على شهادات من شركة Cisco العالمية، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.

وظيفة مخطط برامج

تتطلب وظيفة مخطط برامج امتلاك مهارات متخصصة في تطوير تطبيقات الويب وإدارة الأنظمة الرقمية، إلى جانب إعداد التقارير وتحليل البيانات وعرضها بصورة تفاعلية.

الخبرات  المطلوبة

تطوير تطبيقات الويب باستخدام تقنيات .NET وC  وMS SQL Server.
تصميم وتطوير واجهات المستخدم باستخدام JavaScript وHTML5 وCSS3 وBootstrap.
إدارة وتطوير نظام Umbraco CMS.
إدارة وتطوير وحدات Microsoft Dynamics 365.
إعداد التقارير ولوحات المعلومات التفاعلية باستخدام Microsoft Power BI.
إجادة اللغة الإنجليزية.

ويفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في العمل داخل الجهات الحكومية أو القطاع المصرفي والبنوك، إلى جانب أفضلية الحاصلين على شهادات من شركة Cisco العالمية.

وظائف بنك الاستثمار القومي

آخر موعد للتقديم: 29 نوفمبر 2026.

3وظيفة عامل صيانة

أعلن البنك عن وظيفة عامل صيانة، للقيام بالأعمال الفنية المرتبطة بتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية داخل المنشآت.

أبرز المهام

قراءة اللوحات والرسومات الهندسية.
تنفيذ أعمال الحصر.
القيام بأعمال تركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية.
ألا يزيد سن المتقدم على 45 عاما وقت التقديم.

الخبرات المفضلة

يفضل أن يمتلك المتقدم خبرة في أنظمة القوى الكهربائية، بما يشمل المحولات والمولدات وأجهزة UPS واللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية والباسبارات.

كما تشمل مجالات الخبرة أنظمة التيار الخفيف والتقنيات الحديثة، مثل أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة والصوتيات والمرئيات وشبكات البيانات والتحكم في الدخول وأنظمة الحضور والانصراف واستدعاء العملاء والدش المركزي.

وتعد الخبرة في العمل بالمشروعات الإدارية أو الفندقية أو الصناعية الكبرى من المميزات المطلوبة لشغل الوظيفة.

آخر موعد للتقديم: 29 نوفمبر 2026.

  الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف بنك الاستثمار القومي

حدد البنك مجموعة من المستندات التي يجب إرفاقها بطلب التوظيف، وتشمل صورا من الأوراق التالية.

1. صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
2. صورة بطاقة الرقم القومي.
3. صورة شهادة الميلاد المميكنة.
4. صورة المؤهل الدراسي.
5. شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكور أو الإعفاء منها، وشهادة الخدمة العامة للإناث.
6. السيرة الذاتية.
7. صور شهادات الدورات التدريبية، إن وجدت.

  الشروط العامة للقبول في وظائف البنك

يشترط بنك الاستثمار القومي توافر مجموعة من الضوابط العامة في المتقدمين، أبرزها.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أداء الخدمة العسكرية للذكور أو الحصول على الإعفاء منها، وأداء الخدمة العامة للإناث.
الإقامة الدائمة بالقاهرة الكبرى، مع إثبات ذلك في بطاقة الرقم القومي بتاريخ سابق على نشر الإعلان.
اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة.
اجتياز الفحوص الطبية التي يحددها البنك.

وظائف بنك الاستثمار القومي

  طريقة التقديم على وظائف بنك الاستثمار القومي

يمكن للراغبين في التقدم الحصول على النموذج المخصص لشغل الوظائف من الإدارة العامة لشئون العاملين بالبنك، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الاستثمار القومي www.nib.gov.eg.

وبعد استيفاء النموذج، يتم تقديمه مرفقا بالمستندات المطلوبة من أصل للاطلاع و5 نسخ، وتسليمها باليد إلى الإدارة العامة لشئون العاملين بمقر البنك في القطعة التاسعة، تقسيم المقاولون العرب، طريق النصر، مدينة نصر، القاهرة.

وحدد البنك 29 نوفمبر 2026 موعدا نهائيا لتلقي طلبات التقديم.

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