العمل تعلن وظائف للشباب برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والحد من معدلات البطالة، تواصل وزارة العمل طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة، التي تتضمن فرصا متنوعة تناسب المؤهلات والخبرات المختلفة، مع إتاحة التقديم عبر قنوات رسمية ومجانية لضمان وصول الفرص إلى مستحقيها.

وظائف

وأكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف التي تعلن عنها بشكل دوري يتم من خلال القنوات الرسمية التابعة لها، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن جميع إجراءات التقديم مجانية تماما، ولا تتطلب الاستعانة بأي وسطاء أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الوظيفة.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المعلنة إلى الالتزام بإحدى طرق التقديم الثلاث المعتمدة، وهي:

التقديم بمقر وزارة العمل: من خلال التوجه إلى مقر الوزارة في 3 شارع يوسف عباس، بمدينة نصر، محافظة القاهرة.

التقديم من خلال مديريات العمل: بالتوجه إلى مديريات العمل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، أو مكاتب العمل التابعة لها.

التسجيل الإلكتروني: عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط التالي: www.manpower.gov.eg.



وظائف

40 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن والحراسة

وفي إطار الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة، تم توفير 40 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن والحراسة، للعمل بعدد من المواقع في القاهرة والمحافظات، وذلك وفقا للتخصصات والرواتب التالية:

أولا: وظيفة مشرف أمن

العدد المطلوب: 10 مشرفين.

المؤهل الدراسي: مؤهل متوسط على الأقل.

الراتب الشهري: يتراوح بين 9500 و11 ألف جنيه.

شروط التقديم: توافر خبرة سابقة في مجال الأمن والحراسة.

ثانيا: وظيفة فرد أمن

العدد المطلوب: 30 فرد أمن.

المؤهل الدراسي: مؤهل ابتدائي على الأقل.

الراتب الشهري: يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه.

شروط السن ومواقع العمل

حددت الوزارة عددا من الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف المتاحة، أبرزها:

السن المطلوب: من 20 إلى 50 عاما.

أماكن العمل: العين السخنة، والعاشر من رمضان، والتجمع الخامس.

عنوان التقديم لوظائف الأمن والحراسة

ويمكن للراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلنة التوجه مباشرة إلى مقر التقديم على العنوان التالي:

10 شارع هاشم الأشقر، النزهة الجديدة.

وظائف

560 فرصة عمل في الفنادق والمطاعم بالقاهرة برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 560 فرصة عمل جديدة في قطاع الفنادق والمطاعم بمحافظة القاهرة، ضمن جهودها لتوفير وظائف متنوعة للشباب في قطاع الخدمات والضيافة.

وتصل الرواتب الشهرية لبعض الوظائف إلى 13 ألف جنيه، مع تنوع التخصصات المطلوبة بما يتيح فرصا أكبر للراغبين في العمل بهذا المجال، وجاء توزيع الوظائف والأعداد والرواتب على النحو التالي:

الوظيفة العدد المطلوب الراتب الشهري

شيف 100 9000 جنيه

مساعد شيف 30 13,000 جنيه

باريستا 30 9500 جنيه

كاشير 50 7700 جنيه

عامل كرو 300 7500 جنيه

أستيوارد 50 7500 جنيه

وتأتي هذه الوظائف ضمن خطة وزارة العمل لتوسيع قاعدة التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية بمختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية التقديم من خلال القنوات الرسمية المعلنة، وعدم التعامل مع أي جهات أو أشخاص يطلبون مقابلا ماديا نظير توفير الوظائف.