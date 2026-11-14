قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتباك حركة الطيران الأمريكية.. فلايت أوير: تأجيل وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية
50 مليون يورو والهدف 1000.. مفاجأة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي
خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي.. ويقدم روشتة عن تعامل الطيار في هذه الحالات
صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف
ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط
مخاوف من نقص المعروض.. انقسام عالمي حول مستقبل النحاس في 2027
العراق.. إقالة 9 مسئولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين في تهريب نفط جرف الصخر للقضاء
مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا
أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم
خبير علاقات دولية: غموض أزمة الطيران الأمريكي يثير الشكوك.. والهجمات السيبرانية فرضية تستحق التحقيق
محمد عبد الرحمن الخولي يكشف سر ارتباطه بالقرآن في «دولة التلاوة»
تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي ..الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل تعلن وظائف للشباب برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

وظائف
وظائف
محمد غالي

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والحد من معدلات البطالة، تواصل وزارة العمل طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة، التي تتضمن فرصا متنوعة تناسب المؤهلات والخبرات المختلفة، مع إتاحة التقديم عبر قنوات رسمية ومجانية لضمان وصول الفرص إلى مستحقيها.

وظائف 

وأكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف التي تعلن عنها بشكل دوري يتم من خلال القنوات الرسمية التابعة لها، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن جميع إجراءات التقديم مجانية تماما، ولا تتطلب الاستعانة بأي وسطاء أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الوظيفة.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المعلنة إلى الالتزام بإحدى طرق التقديم الثلاث المعتمدة، وهي:

التقديم بمقر وزارة العمل: من خلال التوجه إلى مقر الوزارة في 3 شارع يوسف عباس، بمدينة نصر، محافظة القاهرة.
التقديم من خلال مديريات العمل: بالتوجه إلى مديريات العمل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، أو مكاتب العمل التابعة لها.
التسجيل الإلكتروني: عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط التالي: www.manpower.gov.eg.
 

وظائف 

40 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن والحراسة

وفي إطار الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة، تم توفير 40 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن والحراسة، للعمل بعدد من المواقع في القاهرة والمحافظات، وذلك وفقا للتخصصات والرواتب التالية:

أولا: وظيفة مشرف أمن

العدد المطلوب: 10 مشرفين.
المؤهل الدراسي: مؤهل متوسط على الأقل.
الراتب الشهري: يتراوح بين 9500 و11 ألف جنيه.
شروط التقديم: توافر خبرة سابقة في مجال الأمن والحراسة.

ثانيا: وظيفة فرد أمن

العدد المطلوب: 30 فرد أمن.
المؤهل الدراسي: مؤهل ابتدائي على الأقل.
الراتب الشهري: يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه.
شروط السن ومواقع العمل

حددت الوزارة عددا من الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف المتاحة، أبرزها:

السن المطلوب: من 20 إلى 50 عاما.
أماكن العمل: العين السخنة، والعاشر من رمضان، والتجمع الخامس.
عنوان التقديم لوظائف الأمن والحراسة

ويمكن للراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلنة التوجه مباشرة إلى مقر التقديم على العنوان التالي:

10 شارع هاشم الأشقر، النزهة الجديدة.

وظائف 

560 فرصة عمل في الفنادق والمطاعم بالقاهرة برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 560 فرصة عمل جديدة في قطاع الفنادق والمطاعم بمحافظة القاهرة، ضمن جهودها لتوفير وظائف متنوعة للشباب في قطاع الخدمات والضيافة.

وتصل الرواتب الشهرية لبعض الوظائف إلى 13 ألف جنيه، مع تنوع التخصصات المطلوبة بما يتيح فرصا أكبر للراغبين في العمل بهذا المجال، وجاء توزيع الوظائف والأعداد والرواتب على النحو التالي:

الوظيفة    العدد المطلوب    الراتب الشهري
شيف    100    9000 جنيه
مساعد شيف    30    13,000 جنيه
باريستا    30    9500 جنيه
كاشير    50    7700 جنيه
عامل كرو    300    7500 جنيه
أستيوارد    50    7500 جنيه

وتأتي هذه الوظائف ضمن خطة وزارة العمل لتوسيع قاعدة التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية بمختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية التقديم من خلال القنوات الرسمية المعلنة، وعدم التعامل مع أي جهات أو أشخاص يطلبون مقابلا ماديا نظير توفير الوظائف.

فرص عمل وزارة العمل الوظائف الشاغرة وظائف وظائف للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

ليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبد اللطيف تثير حالة من الجدل في الساعات الأخيرة.. فماذا حدث

الكاتيل

أضرار خطيرة لاستخدام الكاتل.. وهذه الحيل تحميك منها

الشخير

طبيعية وطبية.. علاجات غير متوقعة للشخير تخلصك منه نهائيا

بالصور

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد