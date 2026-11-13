600 فرصة عمل جديدة للشباب برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. التفاصيل وشروط التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توفير 600 فرصة عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات والمجالات المختلفة، تشمل وظائف الأمن والحراسة والقطاع الفندقي والمطاعم، برواتب شهرية تبدأ من 7500 جنيه وتصل إلى 13 ألف جنيه.

فرصة عمل

وتتنوع الوظائف المعلنة بين مشرفي الأمن وأفراد الحراسة، والشيفات ومساعدي الشيف والباريستا والكاشير وعمال المطاعم، مع تحديد شروط خاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل الدراسي والسن والخبرة، إلى جانب الإعلان عن مواقع العمل وعناوين التقديم.

وظائف وزارة العمل في مجال الأمن والحراسة

أتاحت وزارة العمل 40 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن والحراسة، للعمل بعدد من المواقع في القاهرة والمحافظات، وتتوزع الوظائف على النحو التالي.

1مشرف أمن

العدد المطلوب: 10 مشرفين.

المؤهل الدراسي: متوسط على الأقل.

الراتب الشهري: من 9500 إلى 11000 جنيه.

الشروط: يشترط توافر خبرة سابقة في مجال الأمن والحراسة.

2فرد أمن

العدد المطلوب: 30 فرد أمن.

المؤهل الدراسي: ابتدائي على الأقل.

الراتب الشهري: من 8000 إلى 10000 جنيه.

شروط السن ومواقع العمل

السن المطلوب: من 20 إلى 50 عاما.

أماكن العمل: العين السخنة والعاشر من رمضان والتجمع الخامس.

فرصة عمل

عنوان التقديم لوظائف الأمن

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف التوجه إلى العنوان التالي:

10 شارع هاشم الأشقر، النزهة الجديدة.

560 فرصة عمل في الفنادق والمطاعم بالقاهرة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن توفير 560 فرصة عمل جديدة في القطاع الفندقي والمطاعم بمحافظة القاهرة، برواتب شهرية تصل إلى 13 ألف جنيه، وتتنوع التخصصات المطلوبة وأعداد الوظائف والرواتب على النحو التالي.

الوظيفة العدد المطلوب الراتب الشهري

شيف 100 9000 جنيه

مساعد شيف 30 13000 جنيه

باريستا 30 9500 جنيه

كاشير 50 7700 جنيه

عامل كرو 300 7500 جنيه

أستيوارد 50 7500 جنيه

شروط التقديم في وظائف الفنادق والمطاعم

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وتشمل:

المؤهل الدراسي: مؤهل فوق متوسط.

السن: من 20 إلى 40 عاما.

مكان العمل وعنوان التقديم

تتوفر فرص العمل في مدينة نصر بالقاهرة، ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى العنوان التالي:

الحي السابع، مدينة نصر، القاهرة.

فرصة عمل

إجمالي فرص العمل المعلنة من وزارة العمل

وبذلك يصل إجمالي فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل في المجالين إلى 600 فرصة عمل، موزعة بين 40 وظيفة في الأمن والحراسة و560 وظيفة في القطاع الفندقي والمطاعم، برواتب تتناسب مع طبيعة كل وظيفة والمؤهلات والخبرات المطلوبة.