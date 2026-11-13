قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
عيار 21 يسجل 5995 جنيهًا.. وشعبة الذهب تكشف تفاصيل نموذج بيع المستعمل
انفجار قوي في عدن ناجم عن استهداف بمسيرة على جبل حديد
عودة الدباغ تقترب.. 6 ملفات ساخنة في عيادة الزمالك قبل مواجهة الجونة
انتقام بسم الفئران.. استمرار حبس المتهمة بقتـ.ل زوجها وابنيها في الوراق
تصفيات أمم أفريقيا 2027.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ومالاوي اليوم .. محمد صلاح ومرموش يقودان طموحات الفراعنة
غزة محور برنامجه الانتخابي.. ميلانشون يصعد خطابه ضد إسرائيل بعد دعوته لاستخدام الجيش لوقف معاناة الفلسطينيين
صغيرة كشفت المستور.. تفاصيل اتهام مدرب نادي الصيد بهـ.ـتك عرض أطفال وإحالته للجنايات
الوكالة الدولية للطاقة: إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب في الربع الأخير من العام الجاري
تخفيضات الجمعة البيضاء.. اعرف حقوقك وواجباتك في قانون حماية المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

600 فرصة عمل جديدة للشباب برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. التفاصيل وشروط التقديم

فرصة عمل
فرصة عمل
محمد غالي

أعلنت وزارة العمل عن توفير 600 فرصة عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات والمجالات المختلفة، تشمل وظائف الأمن والحراسة والقطاع الفندقي والمطاعم، برواتب شهرية تبدأ من 7500 جنيه وتصل إلى 13 ألف جنيه.

فرصة عمل

وتتنوع الوظائف المعلنة بين مشرفي الأمن وأفراد الحراسة، والشيفات ومساعدي الشيف والباريستا والكاشير وعمال المطاعم، مع تحديد شروط خاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل الدراسي والسن والخبرة، إلى جانب الإعلان عن مواقع العمل وعناوين التقديم.

وظائف وزارة العمل في مجال الأمن والحراسة

أتاحت وزارة العمل 40 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن والحراسة، للعمل بعدد من المواقع في القاهرة والمحافظات، وتتوزع الوظائف على النحو التالي.

1مشرف أمن

العدد المطلوب: 10 مشرفين.
المؤهل الدراسي: متوسط على الأقل.
الراتب الشهري: من 9500 إلى 11000 جنيه.
الشروط: يشترط توافر خبرة سابقة في مجال الأمن والحراسة.

2فرد أمن

العدد المطلوب: 30 فرد أمن.
المؤهل الدراسي: ابتدائي على الأقل.
الراتب الشهري: من 8000 إلى 10000 جنيه.

شروط السن ومواقع العمل

السن المطلوب: من 20 إلى 50 عاما.
أماكن العمل: العين السخنة والعاشر من رمضان والتجمع الخامس.

فرصة عمل

عنوان التقديم لوظائف الأمن

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف التوجه إلى العنوان التالي:

10 شارع هاشم الأشقر، النزهة الجديدة.

560 فرصة عمل في الفنادق والمطاعم بالقاهرة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن توفير 560 فرصة عمل جديدة في القطاع الفندقي والمطاعم بمحافظة القاهرة، برواتب شهرية تصل إلى 13 ألف جنيه، وتتنوع التخصصات المطلوبة وأعداد الوظائف والرواتب على النحو التالي.

الوظيفة العدد المطلوب الراتب الشهري

شيف 100 9000 جنيه
مساعد شيف 30 13000 جنيه
باريستا 30 9500 جنيه
كاشير 50 7700 جنيه
عامل كرو 300 7500 جنيه
أستيوارد 50 7500 جنيه

شروط التقديم في وظائف الفنادق والمطاعم

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وتشمل:

المؤهل الدراسي: مؤهل فوق متوسط.
السن: من 20 إلى 40 عاما.

مكان العمل وعنوان التقديم

تتوفر فرص العمل في مدينة نصر بالقاهرة، ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى العنوان التالي:

الحي السابع، مدينة نصر، القاهرة.

فرصة عمل

إجمالي فرص العمل المعلنة من وزارة العمل

وبذلك يصل إجمالي فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل في المجالين إلى 600 فرصة عمل، موزعة بين 40 وظيفة في الأمن والحراسة و560 وظيفة في القطاع الفندقي والمطاعم، برواتب تتناسب مع طبيعة كل وظيفة والمؤهلات والخبرات المطلوبة.

فرصة عمل برواتب وزارة العمل رواتب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الأوضاع بالسودان وليبيا والقرن الإفريقي

أرشيفي

صحة غزة تسجل أول حالة وفاة خلال فصل الشتاء الحالي

تعطل خدمات مايكروسوفت

انهيار أسهم مايكروسوفت بعد تعطل الخدمة عالميا.. تهوي 3% في التداول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد