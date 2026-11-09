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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وظائف وهمية باسم وزارة العمل.. أحلام الشباب إلى مصيدة للنصب الإلكتروني

وظائف وهمية باسم وزارة العمل.. أحلام الشباب إلى مصيدة للنصب الإلكتروني
وظائف وهمية باسم وزارة العمل.. أحلام الشباب إلى مصيدة للنصب الإلكتروني
إسراء عبدالمطلب

حذرت وزارة العمل المواطنين، وخاصة العمالة غير المنتظمة، من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم الوزارة وشعارها، وتروج لمعلومات غير صحيحة بشأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة والحصول على المنح، إلى جانب الإعلان عن فرص عمل وهمية داخل مصر وخارجها.

وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات والرسائل لا تمت لها بصلة، محذرة المواطنين من التعامل معها أو الضغط على الروابط التي تنشرها، أو إرسال البيانات الشخصية والمالية، خاصة مع استغلال تلك الأساليب في الاستيلاء على بيانات المواطنين أو مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية.

وظائف وزارة العمل

وزارة العمل: خدماتنا مجانية

أوضحت وزارة العمل أن جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى مقابل التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة أو الحصول على المنح أو خدمات التوظيف.

وشددت الوزارة على عدم وجود وسطاء أو أشخاص مفوضين من جانبها لتسهيل التسجيل أو الحصول على المنح أو توفير فرص العمل، داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص يطلب أموالًا مقابل تقديم هذه الخدمات.

تحذير من صفحات العمالة غير المنتظمة

أكدت الوزارة أن التسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة يتم وفق إجراءات وضوابط محددة، من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وليس عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر.

كما حذرت من المنشورات التي تزعم فتح باب التسجيل للحصول على منح أو مساعدات مالية مقابل إدخال البيانات الشخصية أو دفع رسوم، مؤكدة أن التعامل مع هذه الصفحات قد يعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال.

حقيقة صرف منح العمالة غير المنتظمة

أوضحت وزارة العمل أن صرف المنح يتم للمستحقين المسجلين رسميًا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وفق الضوابط المقررة.

وأشارت إلى أن صرف المنح يتم من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد، محذرة من أي جهة تزعم قدرتها على تسهيل صرف المنحة مقابل مبالغ مالية أو بيانات إضافية.

تحذير من فرص العمل الوهمية

وفيما يتعلق بإعلانات فرص العمل، أكدت الوزارة أن الإعلان عن الوظائف والتقديم عليها يتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل بالمحافظات.

وحذرت من التعامل مع الصفحات المجهولة أو الرسائل التي تعلن عن وظائف داخل مصر أو خارجها وتطلب من المواطنين تحويل أموال أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي أو البيانات المصرفية، مؤكدة أن هذه الأساليب قد تكون وسيلة للاستيلاء على البيانات أو الأموال.

كيف يتأكد المواطن من الخدمات؟

طالبت وزارة العمل المواطنين بالاعتماد على مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنح وفرص العمل، وعدم الانسياق وراء المنشورات والإعلانات مجهولة المصدر.

كما دعت المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط المشبوهة أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي والبيانات الشخصية أو المالية لأي جهة غير موثوقة.

وفي حالة وجود شك بشأن صحة إعلان أو خدمة، يمكن للمواطن التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب عمل أو مديرية عمل في المحافظة التابع لها، والاستفسار من المختصين عن الإجراءات الصحيحة.

إجراءات قانونية ضد الصفحات الوهمية

شددت وزارة العمل على أنها ستواجه محاولات استغلال اسمها أو انتحال صفتها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضد الصفحات والأشخاص المتورطين في نشر معلومات كاذبة أو ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت الوزارة أن حماية المواطنين وصون حقوقهم وضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه تأتي في مقدمة أولوياتها، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الحصول على المعلومات إلا من المصادر الرسمية.

نصائح مهمة للعمالة غير المنتظمة

ولتجنب الوقوع ضحية للصفحات الوهمية، يجب على المواطنين:

عدم دفع أي مبالغ مقابل التسجيل أو الحصول على المنح.

عدم إرسال صور بطاقة الرقم القومي لجهات مجهولة.

عدم مشاركة البيانات المصرفية أو المالية.

عدم الضغط على الروابط المشبوهة.

التأكد من مصدر إعلانات فرص العمل.

الرجوع إلى مكاتب ومديريات العمل عند الشك في أي إعلان.

الاعتماد على القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وتؤكد الوزارة أن أي إعلان يطلب من المواطن دفع أموال أو مشاركة بيانات حساسة للحصول على منحة أو فرصة عمل يستدعي التحقق منه أولًا عبر القنوات الرسمية، لتجنب عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.

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