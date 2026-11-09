برلمانية: نحتاج مشروعا قوميا لنشر الفكر الوسطي وتحويل الخطاب الديني إلى ثقافة مجتمعية وسلوك عملي

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تحويل الخطاب الديني الوسطي إلى ثقافة مجتمعية وسلوك عملي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري وتعزيز الترابط بين أفراده.

مشروع قومي لنشر الفكر الوسطي

وقالت شيرين صبري خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها إن المجتمع المصري افتقد خلال الفترة الأخيرة عددًا من قيمه الأصيلة، نتيجة العزلة التي يعيشها الشباب، ومن بينها قيمة السؤال عن الجار والاطمئنان عليه، مشيرة إلى أن من الظواهر الدخيلة على المجتمع وفاة بعض الأشخاص دون أن يعلم أحد بوفاتهم، وهو ما يعكس خللًا في السلوك المجتمعي وغيابًا للتواصل الإنساني.

وشددت على ضرورة إطلاق مشروع قومي لنشر الفكر الوسطي، يقوم على التنسيق والتعاون بين وزارات الأوقاف والتعليم والإعلام والشباب والرياضة، مؤكدة أن مسؤولية نشر الوعي وتصحيح المفاهيم لا تقع على عاتق وزارة الأوقاف وحدها، وإنما تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة.

في سياق متصل، طالبت عضو مجلس الشيوخ بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، بحيث تتضمن دراسة علم النفس والاجتماع، موضحة أن هذه العلوم تمثل أهمية كبيرة في فهم سيكولوجية الشباب وطريقة تفكيرهم، بما يساعد الأئمة على التواصل معهم والوصول إلى عقولهم بصورة أكثر تأثيرًا.