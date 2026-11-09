مقدمًا التعازي لشهداء قطار العياط.. نائب: حماية الأرواح أولوية قصوى وخط أحمر

أكد النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن حادث قطار العياط يمثل واقعة أليمة تتطلب مواجهة حازمة ومسؤولة، مشدداً على أن سلامة المواطنين أثناء استخدام وسائل النقل هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.

وأعرب النائب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين مؤكداً الوقوف إلى جانبهم.

تحقيقات سريعة وشفافة أمام الرأي العام

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إجراء تحقيقات فنية وقانونية محايدة وكاملة الشفافية، لمعرفة الأسباب الحقيقية للتصادم وتحديد المسؤوليات بدقة سواء كانت فنية أو إدارية، مع إعلان النتائج بشفافية للشارع المصري ومحاسبة كل من يثبت تقصيره بكل حسم.

انعكاس التطوير على سلامة الركاب وأمان الخطوط

وأوضح النائب نور الدين مصطفى أن أعمال التطوير والاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في قطاع السكك الحديدية يجب أن تظهر نتيجتها العملية في الشارع، من خلال رفع مستويات الأمان، وتطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي، والالتزام بالصيانة الدورية المنتظمة للقطارات والخطوط.

تشديد الرقابة وتدريب العنصر البشري

وأشار النائب إلى أن تحديث المنظومة يتطلب فرض رقابة مستمرة على التشغيل اليومي، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية على أحدث نظم التكنولوجيا، وذلك لتجنب الأخطاء البشرية وتحديث إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

رعاية طبية شاملة وصرف تعويضات عاجلة

كما شدد على تقديم كامل الرعاية الطبية والنفسية للمصابين في المستشفيات، وسرعة صرف التعويضات المالية المستحقة لأسر الضحايا والمصابين دون أي تأخير، تأكيداً على مساندة الدولة لأبنائها في هذه الظروف الصعبة.