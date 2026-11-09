خلاف على قطعة أرض.. القبض على شخص تعدى على منزل ابنة شقيقه في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على مسكنها والتعدى عليها بالسب بالغربية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / أكتوبر الماضي تبلغ لمركز شرطة السنطة بالغربية من ( طالبة - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (عمها ، وزوجته) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز.

تم ضبط المشكو فى حقهما (مقيمين بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

