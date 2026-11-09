بالدموع وقراءة الفاتحة.. مدرسة آيات ضحية حادث قطاري العياط تودعها بالحداد في طابور الصباح

بمشاعر يملؤها الحزن والأسى، نعت أسرة مدرسة الشهيد عبد الهادي حسني حسين الابتدائية بمحافظة الفيوم التلميذة آيات سيد عزت، بالصف الرابع الابتدائي، التي رحلت ضحية حادث قطار العياط، الذي وقع عصر أمس الأحد.

مشهد مؤثر في طابور الصباح

وشهد طابور الصباح بالمدرسة وقوف التلاميذ والمعلمين دقيقة حدادا على روح آيات، فيما قرأ زملاؤها الفاتحة على روحها، في مشهد إنساني مؤثر، عبّر عن حزنهم العميق لفقدان زميلتهم التي رحلت في عمر الزهور.

وتقدمت أسرة المدرسة بنعي للتلميذة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وزملاءها ومعلميها الصبر والسلوان.

العدوة تودع ابنتها فجر الاثنين

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شيع أهالي قرية العدوة بمحافظة الفيوم جثمان التلميذة آيات إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد، بعد وفاتها إثر الحادث الذي أودى بحياة عدد من الضحايا وأصاب آخرين.

وتعود تفاصيل الحادث إلى عصر أمس الأحد، عندما اصطدم القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة.

خروج عربات عن القضبان في حادث العياط

وأسفر التصادم عن خروج عدد من عربات القطار عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور دفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث للتعامل مع آثاره ورفع العربات المتضررة وإعادة انتظام حركة القطارات.