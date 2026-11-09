انتقاما من الأب.. إحالة أوراق سيدة أنهت حياة طفليها في العمرانية لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة مستأنف جنايات الجيزة أوراق المتهمة بقتل طفلها انتقاما من زوجها إلى فضيلة المفتي، بإجماع الآراء، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14797 لسنة 2025 العمرانية، والمقيدة برقم 7679 لسنة 2025، أن المتهمة «غرام.ز»، البالغة من العمر 22 عاما، قتلت نجليها الطفلين "آدم" و "نوح" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على انهاء حياته ، إثر خلاف سابق نشب بينها وبين زوجها، إذ تملكتها أوهام بشأن خيانته لها.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14797 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 7679 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، اتهام «غرام ز.»، البالغة من العمر 22 عامًا، بقتل نجلها الأول «آدم محمود» عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة عقدت العزم على قتل طفلها، بعدما نشبت خلافات بينها وبين زوجها، وسيطرت عليها شكوك وأوهام بشأن خيانته لها، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة قيدت يدي الطفل وقدميه، وكممت فمه باستخدام لاصق بلاستيكي، قبل أن تحضر سكينًا وتسدد له ضربة في مؤخرة رأسه، ورغم توسلاته إليها لتركه على قيد الحياة، واصلت الاعتداء عليه حتى فارق الحياة.

ولم تتوقف الاتهامات عند الطفل الأكبر، إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهمة قتل نجلها الأصغر «نوح محمود»، بعدما قيدت يديه وقدميه وكممت فمه، ثم اعتدت عليه بالسكين وذبحت عنقه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.