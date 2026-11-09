أطعمة احذر تناولها خلال الإصابة بالإنفلونزا

يقع الكثير من المصابين بالإنفلونزا بخطأ كبير عندما يتناولون أطعمة تزيد من أعراض هذا المرض وتتسبب في عدم شفاءهم ..

كشف موقع هيلثي عن أبرز هذه الأطعمة في تقرير نُشر مؤخرًا

أطعمة تجنبها خلال الإصابة بالإنفلونزا



الأطعمة المقلية :

ابتعد تمامًا عن الأطعمة المقلية والدسمة خلال الإصابة بالإنفلونزا، لأنها قد تكون صعبة الهضم وتزيد الشعور بالغثيان واضطرابات المعدة ايضًا خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية.

لذلك يُفضل استبدالها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية سهلة الهضم.

الأطعمة الغنية بالسكريات: الإفراط في تناول الحلويات والسكريات ليس الخيار الأفضل أثناء الإصابة بالانفلونزا ، لأنها لا توفر العناصر الغذائية الضرورية للتعافي، وقد تحل محل الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، ولا تساعد على ترطيب الجسم بالشكل المطلوب، كما قد تسبب الانتفاخ واضطرابات المعدة.

ومن الأفضل الابتعاد عنها خلال الإصابة بالإنفلونزا، واستبدالها بالماء والمشروبات الدافئة غير المحلاة.



مشروبات الطاقة: يُفضل تجنب مشروبات الطاقة خلال الإصابة بالإنفلونزا، لاحتوائها على كميات مرتفعة من الكافيين والسكر، ما قد يؤثر في جودة النوم ويزيد الشعور بالتوتر والخفقان لدى بعض الأشخاص.

كما أنها ليست بديلًا مناسبًا للماء والسوائل التي يحتاجها الجسم خلال فترة المرض.

الأطعمة الحارة:

قد يؤدي تناول الأطعمة شديدة التوابل إلى تهيج الحلق وزيادة الشعور بالحرقان، كما قد تسبب اضطرابات المعدة أو تزيد أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص ، من الأفضل اختيار وجبات خفيفة ومعتدلة التوابل حتى تهدأ أعراض الإنفلونزا .