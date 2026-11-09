خبير: مصر تتصدى لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وتدعم بقاء الغزيين على أرضهم

تواصل الدولة المصرية جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال التأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ورفض أي محاولات لفرض واقع جغرافي أو ديموغرافي جديد داخل القطاع، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمتضررين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الموقف المصري يمثل حائط صد أمام محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وإفراغ قطاع غزة من سكانه، مشددًا على أن القاهرة تتبنى استراتيجية واضحة لدعم صمود الفلسطينيين، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري أو المساس بالأرض الفلسطينية.

ماهر صافي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتصدى لمخططات الاحتلال

وأوضح ماهر صافي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت واضحة، في مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين تحت أي مبرر، والتصدي للضغوط الإسرائيلية التي تستهدف دفع سكان القطاع إلى مغادرة أراضيهم، من خلال سياسات التجويع ومنع دخول مواد الإيواء ومستلزمات البناء.

وأشار إلى أن مصر تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وتعمل على توفير مقومات الحياة اللازمة لدعم صموده، بالتوازي مع التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها.

مصر قدمت أكثر من 75% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وفيما يتعلق بالدور الإنساني، أشاد المحلل السياسي الفلسطيني بالجهود المصرية منذ اندلاع الحرب، موضحًا أن مصر قدمت بمفردها ما يزيد على 75% من إجمالي المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية التي دخلت قطاع غزة.

وأضاف أن القاهرة تصر على فتح معبر رفح في الاتجاهين، بما يضمن استمرار تدفق القوافل الإغاثية إلى القطاع، فضلًا عن إتاحة خروج الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، ثم العودة إلى وطنهم، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رفض مصر لأي سيناريوهات تستهدف فرض النزوح القسري على الفلسطينيين.

غرق أكثر من 70 ألف خيمة يفاقم معاناة النازحين في غزة

وسلط ماهر صافي الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون الفلسطينيون مع دخول فصل الشتاء، وهطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح أن السيول والأمطار تسببت في جرف وغرق أكثر من 70 ألف خيمة مهترئة، لا توفر الحد الأدنى من الحماية للسكان، الأمر الذي يزيد من معاناة العائلات الفلسطينية، خاصة الأطفال وكبار السن.

وحذر من التداعيات الصحية والإنسانية لهذه الأوضاع، في ظل احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة والتنفسية، بالتزامن مع تدمير البنية التحتية واستمرار نقص الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإيواء.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعطيل دخول الشاحنات المقررة يوميًا، والتي يبلغ عددها 600 شاحنة وفقًا للمقترحات والاتفاقات الإنسانية، ما يفاقم أزمة نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية للحياة داخل القطاع.

أطماع استيطانية تستهدف السيطرة على أراضي قطاع غزة

وتطرق المحلل السياسي الفلسطيني إلى المخططات الإسرائيلية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث على الأرض يرتبط بمخططات معلنة من جانب اليمين الإسرائيلي المتطرف، تستهدف السيطرة على مساحات واسعة من أراضي القطاع وتحويلها إلى مناطق استيطانية وعسكرية عازلة.

وأوضح أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وغيره من رموز اليمين المتطرف أعلنوا عن توجهات تستهدف السيطرة على أكثر من 75% من أراضي قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يسيطر بالفعل على مساحات واسعة تتجاوز 65% من مساحة القطاع.

وشدد على أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للوجود الفلسطيني، وتكشف أهمية الموقف المصري الداعم لبقاء السكان على أرضهم، والإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار، بما يضمن عدم استغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين.

ماهر صافي: العقلية الأمنية الإسرائيلية لا تختلف بين نتنياهو وآيزنكوت

وفي ختام حديثه، قلل ماهر صافي من أهمية التغييرات المحتملة في تركيبة الحكومة الإسرائيلية أو صعود غادي آيزنكوت إلى واجهة المشهد السياسي، مؤكدًا أن العقلية العسكرية والأمنية الإسرائيلية واحدة، ولا تختلف في جوهرها بين بنيامين نتنياهو وآيزنكوت.

وأوضح أن الطرفين يتمسكان برفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويدعمان التوسع الاستيطاني وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية المطلقة، وهو ما يؤكد أن التغيير في الوجوه السياسية لا يعني بالضرورة حدوث تحول حقيقي في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

واختتم بالتأكيد على أن مواجهة هذه المخططات تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، والتمسك بالأرض والحقوق الوطنية، إلى جانب استمرار الدعم المصري والعربي للجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على قضيته وحقه في إقامة دولته المستقلة.